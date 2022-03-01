根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，尽管 2021 年韩国移动游戏市场下载量同比略有下降，但收入依旧增长 6.5%，达到 57.2 亿美元。

RPG 手游仍然是韩国市场收入最高的游戏类别，占比超过 66%。RPG 手游收入持续增长的主要原因，一方面归功于天堂系列等经典 RPG 手游的稳健运营，另一方面则得益于如《奥丁：神叛》、《二之国》等一系列高品质新游的不断推出。

韩国手游市场规模

2021 年韩国移动游戏市场收入为 57.2 亿美元，同比增长 6.5%，其中 Google Play 与 App Store 平台增长率分别为 5.5%、10.8%。市场份额方面，Google Play 与 App Store 收入占比分别为 80.6% 与 19.4%。

下载量方面，2021 年韩国手游总下载量为 5.51 亿，较 2020 年同期下降 15%。其中 App Store 手游下载量占比 18.8%，Google Play 手游下载量占比 81.2%。

韩国市场热门手游

RPG 手游仍然是韩国地区最吸金的手游类型。畅销榜 Top10 中，有 8 款游戏均属于 RPG 类型，且年度收入均超过 1 亿美元。NCSOFT 旗下天堂系列手游吸金表现依旧强势，《天堂 2M》全年在韩国 Google Play 和 App Store 吸金超过 5 亿美元，《天堂 M》紧随其后，新发行的《天堂 W》也迅速入围前十。而由 Kakao Games 发行的《奥丁：神叛》仅半年时间便跻身畅销榜 TOP3，成为挑战天堂手游霸主地位的高品质大作。

2021 年共 4 款新游成功闯进韩国下载量前十榜单。其中模拟 RPG 手游《Cookie Run: Kingdom》凭借 500 万下载量的亮眼表现，一举拿下 2021 年下载榜首位。其余新上榜的手游分别为休闲游戏《Count Masters》、RPG 手游《二之国》以及 MOBA 手游《宝可梦大集结》。

2021 年可谓是新手游表现十分突出的一年，共 4 款产品在韩国市场收入增长超过 1 亿美元，分别是《奥丁：神叛》、《Cookie Run: Kingdom》、《二之国》和《天堂 W》。

下载量增长排名上，RPG 与超休闲品类表现突出，共同瓜分 7 个前十席位。除此之外，MOBA 与射击游戏赛道分别出现《宝可梦大集结》与《PUBG: NEW STATE》两款竞争力不俗的产品，两者在下载量增长榜单上分别排名第 4、第 7 位。

中国手游在韩国

2021 年共 33 款中国手游入围韩国畅销榜 Top 100，合计吸金达 9.8 亿美元，占 Top 100 总收入的 22.3%。

4399 游戏《奇迹之剑》、米哈游《原神》以及莉莉丝《万国觉醒》分别包揽出海韩国畅销榜前 3 位。值得一提的是，以上 3 款手游同时成功挺进韩国市场畅销总榜前十。

出海新游表现同样可圈可点，包括《三国志·战略版》、《云上城之歌》在内共 6 款新游在韩国收入超过 1000 万美元，并上榜出海收入榜 Top 20。

从游戏品类来看，RPG 与 4X 策略类仍然是国内厂商攻坚韩国地区的主要战场。

2021 年共 21 款中国手游进入韩国下载榜 Top 100，其中有 9 款年度累计下载量成功突破 100 万。

《PUBG MOBILE》以全年 250 万下载量继续稳坐出海下载榜单首位。榜单第 2、3 位则由时尚养成主题三消游戏《Project Makeover》和文字解谜游戏《워드퍼즐》获得。

中国出海韩国下载 Top 20 中，共 9 款新游成功上榜，覆盖 RPG、策略以及休闲等多个赛道，可见韩国依然是中国厂商出海的热门市场。