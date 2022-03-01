根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，受惠于 2021 下半年电商促销旺季以及年末节庆需求带动，2021 年第四季智能手机生产总量达 3.56 亿部，季增 9.5%，创下 2021 年单季最大涨幅。该季主要成长动能来自苹果（Apple）新机所贡献。然而，由于供应链仍存在零部件供应不足的问题，部分品牌的生产表现受到局限，相较疫情前的 2019 年以及 2020 年同期，季度生产总数都略显衰退。

苹果本季 8550 万部达历年之最，夺第四季生产冠军

苹果在九月新机发布后，便采取积极铺货以满足市场需求的策略，成为其能在第四季站上市占榜首的主要原因。第四季苹果生产量达 8550 万部，季增 66.0%，位居全球第一名，产量同时也创下苹果历年之最，其得胜关键除了是新品定价得宜以及旧款有感降价外，主要仍是受惠于承接华为（Huawei）旗舰系列如 P series、Mate series 的转单助力。以全年表现来看，相较于 2020 年近 2 亿部的生产表现，苹果 2021 年总产量达 2.33 亿部，其增长主要反应在中国市场的市占由 10% 推升至 16%。排名第二的三星（Samsung）第四季产量为 7100 万部，季增 2.9%。以全年表现来看，除了第二季受越南疫情扩大导致稼动率下滑外，其余季度表现平稳，2021 全年生产总数为 2.75 亿支，市占排名仍领先全球。

OPPO（含 Realme、OnePlus）第四季产量为 4800 万部，季减 5.9%，排名第三；小米（Xiaomi；含 Redmi、POCO、Black Shark）产量为 4550 万部，季增 2.2%，位居全球第四；全球排名第五的 Vivo（含 iQoo）则季减 11.8% 至 3000 万支。由于三者在销售市场以及产品规划上的重叠性高，因此对于当前短缺零部件的掌握度，将直接影响该品牌的生产表现。再者，2021 年初自华为拆分而出的 Honor，历经 2021 上半年的业务重整以及零部件备货后，于下半年迅速崛起，由于该品牌以中国市场为主要销售据点策略，对于同样以该市场为重的 OPPO、小米及 Vivo 等而言，造成一定冲击。

估 2022 年智能手机总产量达 13.81 部，仍有下修风险

展望 2022 年，在预期疫情影响将持续减缓的前提下，TrendForce 集邦咨询预估全年智能手机总产量仅会小幅提升 3.6%，达 13.81 亿部。由于全球最大消费市场的中国对智能手机的需求转弱，加上其它市场成长幅度亦相对有限，整体市场增长动能将主要仰赖周期性的换机需求，以及新兴国家的新增需求支撑。值得关注的是，经济复苏对于智能手机市场是否带来正向助力，加上潜在的晶圆代工资源分配、全球通货膨胀、能源匮乏等问题，都将持续影响该产业的整体表现，全年总产量仍有下修风险。

然而，近日俄乌冲突亦影响该地区智能手机的销售表现，包含汇率、通膨、运输等衍生问题。以 2021 年俄乌的智能手机市占排名来看，其销售的前三大品牌包含三星、小米以及苹果, 年度合计的智能手机销售约 4000 万部，占全球约 3%，初估该市场的冲突影响不至于使全年手机生产数量面临显著的修正，不过该冲突所牵涉到的全球经济问题等，不排除进一步影响全球智能手机需求表现。