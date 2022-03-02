碳中和已经成为汽车企业的未来道路，每个公司都在这个跑道上奔跑，通过各种方式。与整个大众汽车集团一样，奥迪也在追求碳中和交通的愿景，并希望到 2050 年实现净气候中和。虽然重点是配备电池的汽车，但是奥迪还有其它思路和解决方案。奥迪正在提高其内燃机的环境可持续性：该公司现已批准其现有的许多六缸柴油发动机与可再生燃料 HVO（加氢处理植物油）一起使用。

奥迪首席开发官 Oliver Hoffmann 说 “通过我们的 ‘Vorsprung 2030’ 战略，我们正在追求一个明确的目标，即到 2026 年我们在全球推出的所有新车型都将是纯电动的。通过这种方式，我们正在为碳减排做出重要贡献- 实现碳中和的交通”。“与此同时，我们正在优化我们现有的内燃机产品组合，以提高效率和降低排放。我们这样做的一种方法是为使用 HVO 等可持续燃料创造必要的技术基础。”

可再生燃料，或有时被称为 reFuels，使得以更气候友好的方式运行内燃机成为可能。它们是一种有效的去化石化手段——无论是在短期内还是在 2033 年之后，届时最后一辆配备内燃机的奥迪将在欧洲下线，在世界其它地区也会陆续实现。

截至 2 月中旬离开公司工厂的配备 210 kW (286 PS) 及以下 V6 柴油发动机的奥迪车型可根据欧洲标准 EN 15940 加注 HVO 燃料。 加氢植物油 (HVO ) 是一种可持续燃料，与化石柴油相比，可减少 70% 至 95% 的二氧化碳排放量。HVO 的另一个优势是其显着更高的十六烷值，这意味着与传统柴油相比，燃烧更高效、更清洁。“由于 HVO 的十六烷值高出 30% 左右，发动机的可燃性得到了增强。这种积极影响在冷启动时尤为明显。

最流行的发动机型号被优先考虑，以允许尽可能多的客户使用可再生燃料。用于 HVO 的东西获得相当容易且环保，来自食品工业的废弃食用油或来自农业的残渣，可以用于制造 HVO。通过加入氢气（加氢），油类被转化为脂肪烃。这改变了植物油的特性，使其适用于柴油发动机。它们可以添加到传统柴油中，替代化石成分，或者作为 100% 纯燃料未混合使用。

HVO 是一种所谓的 BTL（生物质液化）燃料。除了 BTL，还有其他合成柴油燃料的制造方法，例如 GTL（气体到液体）和 PTL（动力到液体）。后者可以从可再生电力、水和大气中的二氧化碳中可持续地获得。作为受 EN 15940 管辖的这些燃料的集合名词，使用术语 XTL（X 到液体），其中 “X” 代表原始成分。包含这些燃料的燃料泵使用该符号适当地表示。经批准的奥迪车型在油箱盖上贴有 XTL 贴纸。



截至 2022 年 2 月中旬生产的 A4、A5、A6、A7、A8、Q7 和 Q8 系列中功率高达 210 kW (286 PS) 的所有 V6 柴油发动机都可以充满 HVO 燃料。Q5 的 HVO 版本将在 3 月初发布，然后 A6 allroad* 在扩展阶段达到 180 kW (245 PS)（综合油耗以 l/100 km*：6.2 – 6.1 (37.9 – 38.6 US mpg)；夏季的 CO2 总排放量以 g/km 为单位：164 –160 (263.9 –257.5 g/mi))。在大众汽车，性能等级为 170 kW (231 PS) 的途锐（综合油耗以 l/100 km：7.0（33.6 US mpg）；综合二氧化碳排放量（g/km）：184 (296.1 g/mi)）和 210 kW (286 PS) 可以使用可持续的柴油燃料运行。

此外，自 2021 年 6 月开始生产的奥迪 A3、Q2 和 Q3 的 4 缸柴油发动机已在欧洲获批 HVO。在基于模块化纵向平台的车型中，A4 的 R4 TDI 、A5、A6、A7 和 Q5 系列自去年年中以来在瑞典、丹麦和意大利已经具备 HVO 功能，因为迄今为止这些国家的市场需求最大。

HVO 柴油已在欧洲 600 多个加油站提供，其中大部分位于环境要求特别严格的斯堪的纳维亚半岛。通过各种试点项目，例如 Werlte 的电力转化为天然气工厂，奥迪获得了关于可持续燃料制造的宝贵见解，大众汽车集团正在使用这些燃料。这些经验也是发展一般可持续能源系统概念的重要基础。大众集团正在与矿物油制造商和其他能源供应商合作，并贡献其技术专长，以确保现有发动机与加油机的兼容性。

例如，自 2021 年 3 月以来，环保型 R33 Blue Diesel 已在因戈尔施塔特和内卡苏尔姆的奥迪工厂加油站提供。这种柴油具有高达 33% 的可再生成分，完全基于残余和废料。R33 有两个主要优点：首先，在油井到车轮的分析中，与化石柴油相比，它减少了至少 20% 的二氧化碳排放量。其次，它是一种优质燃料，通过特殊添加剂对磨损和使用寿命产生积极影响。R33 Blue Diesel 符合当今最普遍的标准 EN 590，因此获得了所有柴油车辆的认证——甚至是较旧的车辆。

大众汽车集团在开发燃料方面发挥了重要作用，其专业知识帮助燃料为市场做好了准备。除了奥迪和大众的工厂加油站，一些公共加油站已经提供燃料。然而，生物柴油含量高达 7% 的化石柴油燃料在德国仍然是常态。这种燃料在加油站用符号 B7 表示。很快，R33 Blue Gasoline 也将用于汽油发动机 – R33 Blue Diesel 的汽油对应物。与环保柴油一样，它可以在整个现有车队中使用。

未来，奥迪和整个大众汽车集团正计划批准更多可再生合成燃料的内燃机，从而为去石化和碳中和做出宝贵贡献。