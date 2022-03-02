本周，Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) 将七辆梅赛德斯-奔驰 eCitaro G 电动巴士投入运营。凭借本地零排放和静音铰接式巴士，这家运输公司将使其市中心的 934 号路线全面电气化。在订单框架内，戴姆勒巴士公司作为总承包商还将提供除铰接式巴士之外的必要基础设施。

七辆 DVG eCitaro G 巴士采用精心挑选的技术。十个总容量为 330 kWh 的高性能高压电池组件可确保足够的续航里程。可充电电池基于具有更高能量密度的最新一代锂离子电池 (NMC2)。公共汽车可以通过公共汽车前部的插头或受电弓（可扩展集电器）充电。充电将在 DVG 仓库进行。

为了使运输公司更容易转向电动汽车，戴姆勒客车还可以提供必要的基础设施，作为交钥匙解决方案的一部分。在杜伊斯堡，作为主要承包商的一部分，这包括仓库中的七个带有接触罩的固定充电器，以及两个室外受电弓充电站以及一个移动充电器。服务范围还包括必要的供电基础设施的规划、项目开发和建设以及相关的建设措施。Omniplus 通过电子服务维护合同保护电动铰接式巴士。充电过程使用由合作伙伴公司 IVU Traffic Technologies 开发的软件进行监控和控制，该软件已在 DVG 联合协调下实施。

此外，全空调三门铰接式巴士的设备也令人印象深刻。乘客首先看到的是带有木质地板的温馨内饰。梅赛德斯-奔驰 City Star Function 座椅的座垫和靠背采用织物软垫。由于其信号红色油漆，扶手和扶手非常显眼。黄色的地板覆盖着公共汽车三扇门的入口区域。

DVG 特别关注行动不便的乘客。这从左右两侧的两个专门用于轮椅和婴儿车的区域就可以看出。它甚至包括用于助行器的紧固带。折叠座椅旨在增加这些区域的乘客容量。两个 TFT 屏幕为乘客提供信息。

驾驶舱还方便地配备了独立的气候控制系统、带电动腰部支撑的座椅和电动调节的内部后视镜等。驾驶室门在门的整个宽度上都有隔板，证明了安全性。铰接式客车配备有主动制动辅助系统、侧护板辅助转向辅助系统以及倒车摄像头，代表了一种完全不同的安全性。六个摄像头监控内部，确保平安。