Gartner 发布了 2022 年汽车行业五大技术趋势，包括汽车制造商反思硬件采购策略、数字巨头将汽车纳入整体生态系统中、自动驾驶汽车领域将出台更多法规等。

Gartner 高级研究总监 Pedro Pacheco 表示：“在过去的一个世纪中，汽车制造商一直专注于汽车机械的研发，而把大多数软件开发工作交给其他公司。随着数字技术成为车企实现产品差异化的关键，软件将成为汽车制造商利润增长的主要驱动力。各主机厂（OEM）的最终目标将是转型成技术或软件公司。”

以下是详细内容：

趋势一：汽车制造商反思硬件采购策略

汽车制造商正在重新评估他们长期以来所坚持的准时制（JIT）库存策略。该策略使得主机厂和一级供应商在出现各种芯片供应短缺时没有可用的应急库存。因此，汽车制造商正在反思他们与芯片制造商的合作方式并考虑自主设计芯片。

Gartner 预测，到 2025 年，排名前十的汽车主机厂中有 50% 将自主设计芯片并与芯片公司建立直接、长期的战略合作关系，同时放弃准时制库存管理策略。

趋势二：数字巨头将汽车纳入整体生态系统中

诸如亚马逊网络服务（AWS）、谷歌、阿里巴巴或腾讯等数字巨头将在 2022 年继续扩大其在汽车技术领域的影响力。Pacheco 表示：“这些技术公司正在进一步将汽车纳入他们各自的生态系统，这将催生新的汽车联网服务。”

Gartner 预测，到 2028 年，售出汽车中的 70% 将采用安卓汽车操作系统，目前这一比例还不到 1%。

Pacheco 表示：“由于自主开发技术和软件的难度很大。车企要么与数字巨头合作，通过软件来获得主要利润；要么通过建立庞大的内部资源库，自主完成大部分开发工作。”

趋势三：开放式数据和开源合作模式发展加快

一些科技公司在 2021 年创造了开源车辆架构操作系统和开放式电动汽车（EV）平台。汽车行业的这种新合作模式将在 2022 年加速普及。

此外，车企将会越来越多地从技术角度来看待数据。Pacheco 表示：“车企不是要出售数据，而是要建立或整合生态系统来获得更多样化的数据，从而开发出更具吸引力的功能或数字服务。”

趋势四：成熟的汽车制造商正在将 OTA 作为其主要的数字收入渠道

去年有几家汽车制造商开始提供软件更新，使汽车无线传输（OTA）软件市场发生了重大的变化。

大多数汽车制造商已在通过更新车辆上的硬件使车辆支持软件更新，他们现在开始转向以销售服务取代销售资产的收入模式。

Gartner 分析师预测，到 2023 年，排名前十的汽车制造商中有一半将通过软件更新来解锁和升级功能，客户可以在购买汽车以后购买这些软件。

趋势五：自动驾驶汽车领域将出台更多法规，但仍存在阻碍商业化的障碍

尽管传感技术在不断改进，感知算法变得日益先进，法规和标准也在不断进步，但自动驾驶汽车开发者仍难以将自动驾驶技术扩展到新的城市或地区。

汽车制造商已开始发布 3 级自动驾驶汽车并正在努力部署 4 级自动驾驶卡车和商业机器人出租车。但他们仍需要很长一段时间来证明自动驾驶技术的安全性和有效性，同时，大量模拟和真实环境测试使这项技术的商业化进展缓慢而昂贵。此外，发生事故时的责任划分等问题以及相关的法律和社会顾虑（比如人类驾驶的车辆将如何与 AI 车辆互动等）都增加了这项技术迈向商业化的难度。

Gartner 研究总监 Jonathan Davenport 表示：“机器人出租车或 4 级卡车的高昂研发成本不但阻碍了其普及速度，也阻碍了投资回报率的实现。讽刺的是，自动驾驶汽车的主要优势之一就是降低运输成本。”

Gartner 分析师预测，到 2030 年，全球投入运营的 4 级自动驾驶机器人出租车数量将是 2022 年出租车数量的四倍。