3 月 2 日，基因治疗药物研发企业苏州华毅乐健生物科技有限公司（以下简称 “华毅乐健” 或 “公司”）宣布完成数亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由红杉中国领投，阳光保险、清松资本、北京生命园创投基金跟投，老股东光大控股、果实盈富、华兴资本继续加持；华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。

本轮融资将主要用于推进公司先导基因治疗产品的生产、注册、临床和研究，以及加速公司在其他靶向肝脏和靶向神经领域产品的开发。

华毅乐健于 2019 年成立，公司以肝脏基因递送为切入点，自主研发了高效载体平台，其先导产品针对广阔且未被满足需求的血友病 A 领域，进度领先，是国内首个进入探索性临床实验阶段的产品，已初步取得了良好的安全和有效性数据。未来将基于创始人及团队多年的科学积淀延伸至神经系统疾病治疗性产品，实现罕见病与常见病相平衡的产品管线布局，向临床实验稳步推进。

目前，公司已在苏州工业园区启动建设 8600 平米的 cGMP 生产基地, 具备质粒、病毒等研发、生产、质控功能的全链条新药研发与生产的实验平台。同时，公司在北京昌平生命科学园拥有 1600 平米的研发中心，具备完整的生化实验室、动物房等，主要用于早期自主药物研发。

华毅乐健 COO 吴凤岚表示：“目前我们拥有一个强大的 AAV 基因治疗平台，该平台筛选出的拥有自主知识产权的产品已经开展了研究者发起的临床试验。我们很高兴华毅乐健能得到红杉等投资人的认可，让我们能够以更快的速度研发出安全性高、疗效好、顺应性强的创新疗法来填补临床未满足的需求。”

红杉中国董事总经理顾翠萍表示：“基因治疗的产业化发展是我们重点关注的方向之一，尤其在罕见病和神经退行性疾病的治疗中，基因治疗有望提供更有效且持久的解决方案。华毅乐健的创始团队具备创新的研发能力和优秀的执行力，我们希望能和华毅乐健携手，共同推动全球基因治疗药物研发进程，尽快为患者带来更安全有效的治疗方案。”

光大控股投资总监及项目负责人王巍表示：“基因治疗技术是生命科学皇冠上的明珠，当下我国基因治疗药物的研发仍处于起步阶段。华毅乐健是一家聚焦于基因治疗药物研发的高科技生物制药企业，公司具有前瞻性和创新性。自从我们 2021 年年初参与 pre-A 轮融资以来，公司在短时间内以傲人的速度发展，主要管线的研发进展处于国内领先水平。光大控股长期以来一直非常重视对生命科学领域的投资布局，在创新药、医疗器材、诊断服务等方面均有重点投资。正是看好公司的未来发展前景，光大控股作为老股东选择继续追加投资。在此祝愿公司未来蓬勃发展，早日完成管线研发及产品上市，为更多患者带来福音，为人类克服疾病和社会进步做出贡献。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟表示：“基因治疗的成功将带来巨大的临床获益，给患者生活质量带来极大改善，同时也能减轻患者和社会长期沉重的医疗负担。在百花齐放、百家争鸣的基因治疗赛道，华毅乐健以其行业领先的创新能力和极其高效的执行落地能力成为行业领军企业之一。我们非常荣幸协助华毅乐健完成本轮融资，期待公司未来能够在更多知名投资机构助力下乘风而上，成为基因治疗赛道中独树一帜的标杆型企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。