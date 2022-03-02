近日，英特尔与合作伙伴携手打造的苏州智能制造试验工厂项目在苏州正式启动。在启动仪式上，英特尔介绍了产教融合人才培养的创新模式，通过释放英特尔的技术实力，打造引领中国 “智” 造的行业标杆，进一步为中国制造业的智能化升级注入强劲动力。

为了解决中国制造业所面临的困难，英特尔与智在一方共建苏州智能制造试验工厂，进一步探索智能制造业创新升级的无限可能。英特尔与智在一方共同开辟工学结合的新模式，通过企业、工厂、专家三方的深度合作，为市场孵化人工智能领域的实战型、复合型人才，建立 “以市场促培训、以项目育人才” 的国内领先的人工智能试验工厂。

英特尔为试验工厂提供的英特尔端、边、云智能工厂架构将充分释放边缘算力，为人才培养和工厂升级构建强大的技术支持体系和发展平台。基于 Apache Spark 的 Analytics Zoo 可以端到端全流程地加速人工智能技术和大数据技术在工业视觉领域中的部署，实现更加快速且敏捷的数据预处理、模型训练、推理、数据预测和特征提取等步骤。OpenVINO 工具套件可加速深度学习推理并对数据、模型进行预处理和预分类，显著提高工厂的生产运营效率。英特尔酷睿 i5 和至强处理器将为工厂运维中产生的大量数据提供强劲算力，并满足不同场景下复杂的应用需求，充分发挥整体架构的强大功效。

基于英特尔端、边、云智能工厂架构，英特尔还推出了教育解决方案，搭建人岗匹配的智能制造人才培养生态。英特尔的技术专家将走进试验工厂为学员传授专业知识并分享英特尔经典案例，结合苏州本地上万家非制造企业的特点和需求，采用定制课程、实战授课、订单实操等方式进行人才孵化。同时，试验工厂还将对接用人单位和当地企业，在培养人才的同时，力求知识实用化、培训实战化、校企对接无缝化。