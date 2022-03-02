近日，3D 相机厂商盛相科技宣布完成数千万元 A 轮融资，由北极光创投独家投资。此举将进一步助力盛相科技布局 3D 视觉行业，推动工业级 3D 视觉技术在世界范围内的广泛应用。

盛相科技成立于 2014 年，总部位于上海张江，在深圳、苏州、成都设有分支机构，是工业级 3D 相机硬件厂商、国家级高新技术企业，同时也是中国机器视觉产业联盟标准委员会 3D 组组长单位、欧洲机器视觉协会会员单位。

Sizector 3D 相机为盛相科技的主打产品，与市面上常见的 PC-BASED 开源结构光解决方案不同，Sizector 3D 相机能够在硬件内部完成复杂的结构光拍摄控制和解算，直接输出高质量的 3D 点云数据。结合光学、机械、电子、软件、算法的全方位深度自研和多年持续优化，Sizector 3D 相机在速度、精度等性能方面已经大幅领先其他同类产品：最高全周期帧率为 47FPS，最高全周期点率为 63.81MPts/s，区域重复精度更是达到 50 纳米，而同类产品普遍为微米级别。

目前 Sizector 3D 相机已推出 5 个系列 16 个型号，广泛使用于尺寸检测、瑕疵检测、机器人定位引导等多种应用场景，用户遍布消费电子、新能源、通信、航空航天、半导体、汽车制造、核工业等行业。2022 年，盛相科技预计将推出多款全新产品，填补行业空白。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。