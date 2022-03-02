Netflix 宣布收购位于芬兰的手机游戏开发商和发行商 Next Games。

Next Games 成立于 2013 年，专注于制作基于流行 IP 的手游，包括基于《怪奇物语》系列的故事驱动益智角色扮演游戏《Stranger Things: Puzzle Tales》等。截至 2021 年底，该公司拥有约 120 名员工，2020 年的销售额约为 2720 万欧元，其中 95% 的收入来自游戏内购项目。

“Next Games 拥有一支经验丰富的管理团队，在基于娱乐 IP 的手机游戏方面拥有良好的业绩记录，以及稳健的运营能力，”Netflix 游戏副总裁 Michael Verdu 表示。“我们很高兴 Next Games 能够加入 Netflix，成为战略区域和关键人才市场的核心工作室，扩展我们内部游戏工作室的能力。虽然我们的游戏才刚刚起步，但我相信，与 Next Games 一起，我们将能够打造出一系列世界级的游戏，让我们在世界各地的会员感到高兴。”

根据协议，Netflix 即将启动收购要约，以收购 Next Games 的所有已发行和流通股。Next Games 股东将获得每股 Next Games 2.10 欧元的现金，总价值约为 6500 万欧元。Next Games 董事会一致决定建议股东接受要约收购。该交易预计于 2022 年第二季度完成。