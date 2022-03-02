根据 Strategy Analytics 发布的预测报告，随着乌克兰和俄罗斯之间的冲突日益加剧，该机构预测，在最好的情况下（SA 预测模型），2022 年，全球智能手机出货量将仅同比增长 1%；到 2023 年，增长率将提高到 3%。中东欧将受到严重打击，随后是西欧。所有的智能手机厂商都面临着巨大的阻力，尤其是俄罗斯和乌克兰的主要厂商。

以下是详细内容：

随着乌克兰和俄罗斯之间的冲突日益加剧，Strategy Analytics 下调了 2022 年和 2023 年全球智能手机出货量的预测值。

不断升级的俄乌冲突仍处在初期阶段。它的变化非常快，很难预测它将如何演变和结束。与此同时，针对俄罗斯金融和半导体领域的多项制裁也在酝酿之中。根据目前所有可用信息，Strategy Analytics 提出了情景模型预测，以分析不同的情景将如何影响全球智能手机市场。

在最好的情况下（SA 预测模型），我们预测，2022 年，全球智能手机出货量将仅同比增长 1%。到 2023 年，增长率将提高到 3%。中东欧将受到严重打击，随后是西欧。所有的智能手机厂商都面临着巨大的阻力，尤其是俄罗斯和乌克兰的主要厂商。与此同时，我们预计这种情况下对智能手机制造和供应链的影响将是有限和可控的。经济下滑将主要来自俄罗斯、乌克兰和其他相关市场消费支出的低迷。加上智能手机销量的下降，我们预计全球智能手机平均批发价将继续上涨，并面临长期的供应限制和更高的通胀率，以及更高的物流和相关成本等。

在最坏的情况下，俄乌冲突将引发全球能源危机和全球经济衰退。全球智能手机制造和供应链也将被大规模打乱。到 2022 年，全球智能手机市场规模将大幅缩水，全球各地区的供应商都将受到影响。