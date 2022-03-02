动点出海获悉，由 YC 支持的新加坡金融科技初创公司 Volopay 近日表示，该公司以股权融资和债权融资相组合的方式顺利完成了 2900 万美元 A 轮融资。

本轮融资由 JAM Fund 领投，并由 Winklevoss Capital Management、Rapyd Ventures、Accial Capital、 Access Ventures、Antler Global 和 VentureSouq 等参投。

据悉，本轮融资将主要用于进一步扩展该公司业务。据介绍，自 Volopay 在新加坡和澳大利亚推出以来，其业务持续处于强劲的增长态势。于此，该公司也将目光投向了具有良好发展前景的亚太、中东和北非国家。

Volopay 称，部分融资还将用于接下来的市场扩建和产品技术创新，并加强与行业巨头的软件及项目管理应用程序集成。此外，Volopay 还会在各个新市场展开大量的人才招聘。

Volopay 成立于 2019 年，总部位于新加坡，旨在为中小企业提供金融解决方案，它在 2020 年还参加了 YC 的孵化项目。

目前，中小企业和初创企业面临两大棘手难题：即国际转账中需支付高额外汇费用以及缺乏一个满足其所有财务管理需求的线上平台。由此，Volopay 推出了整合多币种的公司卡、较低汇率及交易费的国内和国际银行转账业务、自动支付和会计软件等功能的线上平台。企业还可以使用平台上支持 100 多个国家 65 种主要货币的多币种钱包。由此，Volopay 帮助企业节省了高额的外汇手续费，并能更快速地完成费用核销工作。

据统计，自 2021 年初以来，该公司的团队规模从 20 名员工增长到 150 多名。目前该公司拥有约 100 家客户。