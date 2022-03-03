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不同的常见药物会对人体免疫反应产生增强或抑制影响。

一项近期发表在《英国临床药理学杂志》上的大规模临床综述研究显示，在传染类疾病中使用的扑热息痛、非甾体抗炎药和阿片类镇痛药可能会影响接种疫苗的免疫应答并增加感染的风险。

这项由悉尼大学医学与健康学院领导的研究回顾了全球范围内的临床数据，以便更广泛地整合现有的证据。研究团队表示，过去对这些药物的研究主要集中在它们对疼痛和发烧的疗效上，但很少有研究关注它们对传染病治疗的影响。而最新的研究结果表明在这一未被充分认识的研究领域值得开展更多研究。

论文的主要作者 Christina Abdel Shaheed 博士表示，这项研究是临时策划的，他们最初感兴趣的课题是研究在疫情期间服用扑热息痛（醋氨酚）可能造成的影响，因为当时在新冠爆发的头几个月，人们在疯狂囤积这种药物。

她说：“我们决定对止痛药和发热药进行总体研究，而其结果令我们惊讶。在研究疼痛的 14 年中，这是我参与得最重要的研究。”

在疫情期间人们需提高警惕

人们最常见的止疼发热类药物包括了扑热息痛、非甾体抗炎药和阿片类镇痛药。疼痛研究专家，来自悉尼肌肉骨骼健康研究院的 Christina Abdel-Shaheed 博士说，研究发现的药物与传染病的相关联系突显了严格临床试验的必要性。

Christina Abdel-Shaheed 博士说：“我们的综述显示，一些疼痛和发热类药物可以帮助免疫系统更好的发挥作用，但也有部分常见的疼痛和发热药物可能会与免疫系统发生对抗，增加感染风险或是对传染病产生不良反应。”

她表示：“以近期常见的新冠疫苗接种为例，人们应该尽量避免在接种疫苗前或接种后立即服用扑热息痛或布洛芬以预防轻度发热或头痛的行为，因为这可能会在一定程度抑制机体免疫系统对疫苗的理想反应。对于水痘疫苗，我们也不建议服用布洛芬，因为它可能会增加继发感染的风险。”

此外，这篇综述还有一个重要发现，即吗啡作为手术后和重症监护中最常用的阿片类镇痛药之一可能会抑制关键的先天免疫细胞，从而增加感染风险。韦斯特米德医院的传染病专家、悉尼传染病研究所研究员 Justin Beardsley 博士强调：“癌症患者需要尤其注意这一点，因为这类患者更容易感染上新冠病毒。”

Beardsley 博士说：“要实现镇痛效果的同时避免吗啡等阿片类药物在术后即刻引起的免疫抑制我们需要进行更多研究，因为这会影响接受癌症手术的人及免疫功能低下的人群。”

对免疫系统的积极影响

悉尼大学药剂学学院院长 Andrew McLachlan 教授说，从积极的一面来看，这些发现为评估这些常用药物如何做进一步研究提供了新的见解，这些药物可以重新用于改善正在接受传染病治疗的患者的预后。

“新冠的治疗需要大量的抗生素，而其导致抗生素耐药性，需要更多的药物来维持或增强抗感染药物的疗效。”McLachlan 教授表示。“这篇综述的结果表明，科研界应该对用于缓解疼痛和发热的常用药物进行更深入得探索，如何将其作为性价比高的辅助治疗方式帮助病毒感染患者增强免疫以及缓解炎症。”

未经探索的研究区域

论文合作者，来自新南威尔士大学和圣文森特医院的 Ric Day 教授表示，这项研究在这一新的研究领域仍处于初步涉猎阶段。

“其中一个问题是，广泛使用的药物，如扑热息痛、非甾体类抗炎药如布洛芬和皮质类固醇如泼尼松，已经被普遍使用了几十年。在过去，由于未经涉猎，我们从未考虑其对免疫系统的影响。不论是日常服用还是医疗使用，这些疼痛和发热药物都是世界上最流行的药物之一。但我们需要考虑这些药物对我们的免疫系统以及我们对感染性疾病的反应，其中就包括新冠。”

论文来源：https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.15281

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2022/03/02/are-medicines-affecting-our-response-to-infections-like-covid19.html