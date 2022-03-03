苹果在 2021 年以 1960 亿美元的年收入领跑全球智能手机市场收入；

排名前五的品牌贡献了全球智能手机市场逾 85% 的总收入；

苹果、realme 和摩托罗拉在 2021 年第四季度录得有史以来最高的季度收入；

在 iPhone 13 系列的推动下，2021 年第四季度全球智能手机平均销售价格同比增长 12%。

根据 Counterpoint Market Monitor Service（市场监测服务）发布的最新研究报告，2021 年全球智能手机市场收入逾 4480 亿美元。即使遭受到组件短缺和 COVID-19 限制对全球供应链的持续影响，仍然收到全年 7% 的同比增长和 20% 环比增长。

智能手机平均售价（ASP）同比增长 12% 至 322 美元，主要是由于 5G 智能手机份额的增长，其 ASP 远高于 4G 机型，以及苹果 iPhone 13 的成功推出。此外，随着小米、vivo、OPPO 和 realme 等 OEM 厂商为满足印度、东南亚、拉丁美洲和东欧等新兴市场对平价 5G 智能手机的更大需求，2021 年发布了更多 5G 机型。因此，支持 5G 的智能手机在 2021 年占全球智能手机出货量的 40% 以上，而 2020 年这一比例为 18%。

由于与疫情相关的居家教育、办公和娱乐，全球对中高端智能手机的需求也有所增加，这助推了一些消费者升级设备以获得更好的使用体验。最后，全球智能手机零部件的短缺也导致主要 OEM 提高了部分入门级和中端智能手机的零售价格。

2017-2021 年 5 大品牌智能手机市场收入（单位：十亿美元）

2021 年，苹果的 iPhone 收入同比增长 35% 至 1960 亿美元。它在 2021 年占据了全球智能手机总收入的 44%。消费者对 5G 版 iPhone 12 和 13 系列的高需求，帮助苹果实现了 14% 整体平均销售价格的增长，达到 825 美元。同时，其在印度、泰国、越南和巴西等主要新兴市场的份额也有所增长。

三星的智能手机收入在 2021 年同比增长 11%，达到 720 亿美元，对比 2020 年的 640 亿美元。其平均销售价格在 2021 年增长 5%，达到 263 美元。随着 Galaxy S 旗舰系列的推出和其 5G 手机份额的增加，使得三星在中高端市场的全球市场份额有所提高。2021 年其两款可折叠智能手机的推出——三星 Galaxy Z Fold3 5G 和 Z Flip3，也推动了整体收入的增长。三星 2021 年可折叠设备的出货量是 2020 年的三倍。

与 2020 年的 240 亿美元相比，小米的收入在 2021 年同比增长 49%，达到 360 亿美元，这主要是由于小米 11x 系列等中高端智能手机出货量和市场份额的增加。在该品牌最大的市场——印度，售价 250 美元及以上的智能手机同比增长 39%，占小米印度市场的 14% 以上，而 2020 年仅为 8%。

OPPO* 的收入同比增长 47% 至 370 亿美元。其平均销售价格同比增长 15%，达到 259 美元。该品牌的出货量在 400-599 美元和 600-799 美元之间的机型有所增长，主要由 Reno 6 系列、Find X3 和 OnePlus 9 系列的市场需求所推动。5G 智能机在 2021 年占该品牌年出货量的 50% 以上，而 2020 年仅为 28%。不仅如此，OPPO* 还扩大了在中国、日本和欧洲部分地区（包括北欧国家）等成熟市场的影响力，这大大推动了其更高的收入和平均售价。OnePlus Nord 系列和 OnePlus 9 推动了 2021 年一加品牌收入同比增长 33%。

vivo 的收入同比增长 43% 至 340 亿美元。其 2021 年的平均销售价格同比增长 19% ，达 259 美元。其 2021 年的整体收入和出货量均在全球手机市场中排名第五。vivo 收入增长的主要驱动是由其广受好评的旗舰 X60 和 S 系列，在中国市场卓越的表现，和价位分布广泛的产品组合策略。

*注：OPPO 自 2021 年 Q3 起包含一加