北京华龛生物科技有限公司（以下简称 “华龛生物”）完成近 3 亿元 B 轮融资。本轮融资由高榕资本、中金资本旗下中金启德基金和中金启元国家新兴产业创业投资引导基金联合领投，中国科兴、国药中生、洪泰基金、爱博清石、源慧资本、沂景资本等跟投，老股东本草资本、德同资本等投资机构与某国际知名生命科学产业集团继续跟投。

融资资金将用于研发升级、扩大核心产品产能、丰富产品线与智能化整体解决方案、拓展国际化业务与 CDMO 业务等。

华龛生物由清华大学医学院杜亚楠教授科研团队于 2018 年创建。公司专注于打造原创 3D 细胞 “智造” 平台，提供基于 3D 微载体的细胞规模化定制化扩增工艺整体解决方案，解决全球细胞产业发展痛点。

华龛生物核心产品 3D TableTrix 微载片（微载体），是自主创新型、首款可用于细胞药物开发的药用辅料级微载体。作为多孔微球，其化学、物理性质精准可控，可以根据细胞种类进行细胞微环境的定制化设计；通过特异性裂解技术，能够实现细胞 100% 收获；符合 GMP 相关要求，具备中检院等相关权威机构的检验报告，已获得美国 FDA DMF 及中国国家药监局药用辅料资质（DMF#：35481; CDE 审批登记号：F20210000003、F20210000496）。

基于 3D 微载体细胞培养技术，华龛生物进一步开发 3D FloTrix 细胞大规模全自动化制备工艺系统。囊括细胞培养生物反应器、细胞清洗收获和细胞外泌体富集等自动化仪器设备，以及干细胞培养基与细胞外泌体制剂等试剂耗材。可完成从细胞接种、细胞扩增、逐级放大、温和收获、清洗浓缩到制剂分装全流程，满足细胞药物、细胞衍生品、病毒以及蛋白的全封闭式规模化、智能化的生产制备。对比传统人工 2D 的细胞培养，华龛生物 3D 细胞规模化 “智造” 系统，可帮助客户节省约 90% 生产空间、90% 人力、60% 试剂耗材、60% 时间成本。

截至目前，华龛生物已服务干细胞、疫苗、基因治疗、免疫治疗等领域客户上百家，并与多家医疗机构、科研高校等达成战略合作协议。2022 年初，公司 GMP 生产平台已扩建至 4000 平米，新建 1200L 微载体生产线；研发与转化平台扩建至 5000 平米，其中包括 1000 余平的 CDMO 平台。

华龛生物首席科学家、清华大学杜亚楠教授表示：“全球细胞产业正当其时，感谢新老股东助力华龛生物向构建现代化 ‘3D 细胞智造工厂’ 的梦想继续加速前行，定不负时代机遇与各方鼎力支持。”

华龛生物联合创始人、CEO 刘伟表示：“在华龛生物核心技术实现市场产业化转化的关键节点，感谢新老股东的支持与认可！我们看到，今天全球细胞行业产业化，正面临细胞制备的规模化、成本、均一性等挑战。华龛生物期待能够抓住产业机遇，不断开发全球领先的中国原创产品，解决产业实际问题，努力成为细胞药物产业及衍生生物制品生产制备供应链的核心企业，积极推动细胞产业智造升级。”

对于未来发展目标，刘伟指出，“在实现细胞规模化、定制化培养以后，下一个目标是生产制备流程真正的自动化、智能化乃至无人化。未来，我们期望能够结合先进的 AI、大数据、工业自动化等技术，与产业合作伙伴共同推进细胞产业进入工业 4.0 时代。”

高榕资本合伙人杨昆表示：“今天发展细胞产业已不再是一道选择题，而是必答题。华龛生物作为细胞产业上游制造领域的领跑者，基于核心技术壁垒、全流程工艺解决方案，以及对市场需求的深刻理解，帮助创新型疫苗、新型细胞和基因疗法等带来全新的高质量解决方案，也推动 3D 细胞培养科学不断向前发展。期待华龛生物的产品和技术应用于更多生命科学领域与更多市场地区，为行业供给优质的细胞 ‘土壤’。”

中金资本董事总经理梁荧表示：“华龛生物的技术源自我国著名高校的自主研发，是新时期生命科学领域典型的科研成果转化案例。自公司成立以来不到四年时间，公司已经实现了规模销售，团队卓越的执行能力令人印象深刻。近期以来，公司的 3D 细胞培养技术逐渐在疫苗生产、细胞药物、外泌体制备等领域展现出了巨大的应用潜能，得到了一批标杆客户的认可。我们坚信华龛生物能在生物制药上游实现国产自主可控的宏伟目标！”

中金资本董事总经理杨玥表示：“我们很欣喜地看到，华龛生物凭借其核心技术，已构建起以 3D 细胞微载体为核心的完整产品体系，为各领域产业龙头客户提供创新性细胞规模化制备方案，逐渐成长为产业上游的领先者。作为国家级引导基金，生命科学领域一直是我们重点关注的战略新兴行业，我们期待以华龛生物为代表的优秀创业企业持续推动生物医药行业进步，以关键核心技术驱动引领行业高质量发展。”

中国科兴副总裁兼首席财务官王楠表示：“疫苗产业链覆盖广，流程多，但每个环节都关系到疫苗质量安全。作为疫苗产业链的上游企业，华龛生物的核心产品对疫苗、抗体药物、病毒生产等产业链都具有重要意义。此次科兴与华龛合作，并就相关产品签订了框架协议。这将进一步推动疫苗上游产业链的发展，有利于提升中国疫苗产业的升级改造。”

国药中生基金的执行事务合伙人、健壹资本董事总经理周玄表示：“华龛生物以全球领先，自主创新的药用辅料级微载体技术为基础，进而提供细胞规模化定制化扩增工艺整体解决方案。目前已经能够提供干细胞和外泌体包含设备和试剂耗材的整体解决方案，我们也期待着华龛生物能够进一步将微载体技术应用到更多的领域，为疫苗、细胞肉、溶瘤病毒等产品的生产提供更多的解决方案，同时也期待更多的合作伙伴加入到以微载体技术为核心的产品创新开发中来，帮助企业更快更低成本的将产品推向市场。我们也期待华龛生物以微载体技术为先导，从中国走向世界，成为全球细胞培养解决方案的领导者。”

洪泰基金执行董事叶小丽博士表示：“细胞与基因治疗已成为疾病临床治疗的重要选择，生产工艺是细胞基因治疗产品 ‘降本增效’ 至关重要的环节，工艺升级、上游关键设备和耗材自主可控的重要性日益凸显。华龛生物在 3D 微载体细胞培养技术领域拥有深厚的技术积累，在关键装备及耗材上实现了国际领先、国产突破，为细胞的大规模、智能化、定制化培养提供了创新的解决方案，同时大幅降低成本。我们非常欣喜地看到了华龛团队强大的创新能力和不断完善的产业布局，并获得了标杆客户和众多合作伙伴的认可，期待华龛生物通过不断研发和创新，与产业伙伴共同面对并解决产业化中遇到的问题和挑战，助力产业长期健康的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。