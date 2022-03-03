2022 年世界移动通信大会（MWC2022）期间，华为举办 “行业数字化转型” 峰会。在峰会上，针对数据中心存储、算力及能效要求高和园区管理要素多元复杂等各类诉求和痛点，华为面向数据中心、智慧园区两大场景发布了全新解决方案。
数字技术与商业创新互锁，两大场景化解决方案齐亮相
华为企业 BG 副总裁陈帮华出席峰会并发表了 “创新数字基础设施，深耕行业数字化” 的主题演讲，隆重发布全栈数据中心和新一代智慧园区两大场景化解决方案，并介绍了数字化技术应用在能源、金融、交通等各行业场景中的最新实践。他表示，华为全栈数据中心解决方案顺应云化、集约化、绿色的发展趋势；华为智慧园区方案实现了全无线接入、网络架构重构和 IT 基础设施超融合。
全栈数据中心解决方案：从数据中心基础设施、ICT 设备到云平台，华为具备完善的产品布局。通过软硬融合、跨产品域协同等多模式创新，打造敏捷、高效、高可靠的绿色数据中心。该方案具备如下四大创新架构特征：
- 新算力&新存储（Renew Computing & Storage）：通过云平台的智能云管，实现多样化算力资源敏捷供给；引入创新 DPU 技术，让 CPU 资源专注于处理业务，最大化发挥算力价值，如可承载的虚拟机数量提升 30%；通过存储与 NoF+网络协同，实现 2x 存储性能提升。
- 新网络（Renew Network）：通过 DCI 和 DCN 协同创新，实现全局一张网和一站式分钟级网络业务发放，打造极致敏捷、高效的数据中心网络。
- 高可靠（Renew Reliability）：通过从硬件到云平台的全栈融合灾备方案，灵活适配各类业务需求，确保业务随时在线；通过存储和光协同，双活链路切换时长缩短至 5 毫秒，存储服务 1 秒恢复，实现了业务无感知。
- 高能效（Renew Green）：通过超高密设计和创新的融合制冷方案，实现更低 PUE，每年省电 14% 以上；通过预制模块化机房，缩短交付时间 70% 以上，减少现场建筑废料，打造绿色数据中心。
新一代智慧园区解决方案：华为重构并全新升级园区办公系统、网络架构和 IT 机房三大 ICT 基础设施，实现照明、空调、电梯等园区设施更有效的管理，能效优化和人车出行方案，让园区运行更高效、更绿色和更便捷，使能园区智慧化升级。
- 办公系统智慧化升级：华为自研无线宝 AirEngine Wi-Fi 6 和办公宝 IdeaHub 端网协同，基于独创的智能多媒体调度算法，实现一键入会，投屏不受 “线” 制，视频会议听得清、看的真，4K 高清零卡顿。
- 园区网络架构重构：无线光电混合缆的长距技术突破，实现远端设备高速通信和供电，园区网络架构从三层简化为两层，重新定义下一代园区极简网络架构，节省汇聚机房和整网能耗，整体 TCO 降低 38%。
- 园区 IT 机房整合：传统 IT 机房，硬件设备分散采购，交付界面多、能耗高，华为采用 ALL in One 模块化预配置的设计思路，整合计算、存储、网络、供电等模块，实现超融合 IT 机房，一柜一 DC，交付周期缩短 88%，整体能耗降低 58%。
围绕以上两大核心场景，华为将 ICT 技术与行业趋势、客户业务需求深度融合，将各类产品组合应用于能源、交通、金融等行业场景，通过创新技术助力客户数字化转型与升级。
- 在油气行业，油气管线普遍存在安全管理难、维护成本高等挑战。华为全光感知解决方案基于光感知产品和感知算法引擎，助力山东济华燃气有限公司打造智慧油气管线巡检服务，管线威胁事件识别率的准确率高达 97%，全面提升了管线安全和管理质量，降低了运维成本，加速油气行业数字化转型进程。
- 在交通行业，城市轨道存在列车 Wi-Fi 回传带宽低、实时数据易丢失、安装部署效率低等痛点，无法支撑城轨乘客信息系统 (PIS) 等大带宽业务的全量数据实时回传。华为车地 Wi-Fi 6 通信解决方案，通过多种技术创新，实现城轨列车在 160km/h 运行时最高 1.4Gbps 高性能带宽实时业务传输；列车高速行进中车地通信的网络切换时延小于 30ms，业务不中断；及提供易部署的一体化机箱，便捷安装，周期缩短 67%；为城轨稳定运行提供可靠保障。
- 在金融行业，传统银行正面临金融业务快速升级和变化所带来的流量、服务与数据的挑战，银行的核心系统需要从传统集中式架构向分布式架构转型，满足海量业务带来的服务节点数量快速增长的需求。而传统的金融数据中心采用非云架构，业务规模受限，内部紧耦合，难以支撑创新业务快速上线和发放海量服务。华为为银行数字化转型构建坚实的云底座，助力数字银行构建高可靠性平台，支撑大规模、多业务场景的创新与应用。