2022 年世界移动通信大会（MWC2022）期间，华为举办 “行业数字化转型” 峰会。在峰会上，针对数据中心存储、算力及能效要求高和园区管理要素多元复杂等各类诉求和痛点，华为面向数据中心、智慧园区两大场景发布了全新解决方案。

数字技术与商业创新互锁，两大场景化解决方案齐亮相

华为企业 BG 副总裁陈帮华出席峰会并发表了 “创新数字基础设施，深耕行业数字化” 的主题演讲，隆重发布全栈数据中心和新一代智慧园区两大场景化解决方案，并介绍了数字化技术应用在能源、金融、交通等各行业场景中的最新实践。他表示，华为全栈数据中心解决方案顺应云化、集约化、绿色的发展趋势；华为智慧园区方案实现了全无线接入、网络架构重构和 IT 基础设施超融合。

全栈数据中心解决方案：从数据中心基础设施、ICT 设备到云平台，华为具备完善的产品布局。通过软硬融合、跨产品域协同等多模式创新，打造敏捷、高效、高可靠的绿色数据中心。该方案具备如下四大创新架构特征：

新算力&新存储（Renew Computing & Storage）：通过云平台的智能云管，实现多样化算力资源敏捷供给；引入创新 DPU 技术，让 CPU 资源专注于处理业务，最大化发挥算力价值，如可承载的虚拟机数量提升 30%；通过存储与 NoF+网络协同，实现 2x 存储性能提升。

新网络（Renew Network）：通过 DCI 和 DCN 协同创新，实现全局一张网和一站式分钟级网络业务发放，打造极致敏捷、高效的数据中心网络。

高可靠（Renew Reliability）：通过从硬件到云平台的全栈融合灾备方案，灵活适配各类业务需求，确保业务随时在线；通过存储和光协同，双活链路切换时长缩短至 5 毫秒，存储服务 1 秒恢复，实现了业务无感知。

高能效（Renew Green）：通过超高密设计和创新的融合制冷方案，实现更低 PUE，每年省电 14% 以上；通过预制模块化机房，缩短交付时间 70% 以上，减少现场建筑废料，打造绿色数据中心。

新一代智慧园区解决方案：华为重构并全新升级园区办公系统、网络架构和 IT 机房三大 ICT 基础设施，实现照明、空调、电梯等园区设施更有效的管理，能效优化和人车出行方案，让园区运行更高效、更绿色和更便捷，使能园区智慧化升级。

办公系统智慧化升级：华为自研无线宝 AirEngine Wi-Fi 6 和办公宝 IdeaHub 端网协同，基于独创的智能多媒体调度算法，实现一键入会，投屏不受 “线” 制，视频会议听得清、看的真，4K 高清零卡顿。

园区网络架构重构：无线光电混合缆的长距技术突破，实现远端设备高速通信和供电，园区网络架构从三层简化为两层，重新定义下一代园区极简网络架构，节省汇聚机房和整网能耗，整体 TCO 降低 38%。

园区 IT 机房整合：传统 IT 机房，硬件设备分散采购，交付界面多、能耗高，华为采用 ALL in One 模块化预配置的设计思路，整合计算、存储、网络、供电等模块，实现超融合 IT 机房，一柜一 DC，交付周期缩短 88%，整体能耗降低 58%。

围绕以上两大核心场景，华为将 ICT 技术与行业趋势、客户业务需求深度融合，将各类产品组合应用于能源、交通、金融等行业场景，通过创新技术助力客户数字化转型与升级。