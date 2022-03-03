近日，新一代智能研发协作平台 LigaAI 宣布完成由靖亚资本领投的 A 轮融资，融资额达数千万美元。这也是 LigaAI 在一年内完成的第三轮融资，SIG 和迅雷创始人程浩等老股东多轮持续加注。

LigaAI 成立于 2020 年，作为一家全新的智能研发协作平台，致力于通过 AI 场景，提升协作效率，赋能广大研发团队。同时，LigaAI 还从开发者的具体工作场景出发，提供了强大的工具集成能力，为开发者提供简洁、智能的协作体验。

LigaAI 的创始人周然提到：“在最初设计产品时，我们就更关注 ‘协作’ 而非 ‘管理’。相较于只从管理者视角出发的流程管控和报表型工具，LigaAI 更重视赋能每个用户，使每一位开发者获得更专注、更高效的协作体验，进而更好的满足管理者对于流程效率和数据的诉求。”

靖亚资本创始管理合伙⼈ Peter 郑靖伟说：“在与团队交流的过程中，我们对团队超前的产品理念、国际化的视野与极强的执行力印象深刻，非常高兴能领投 LigaAI 的 A 轮，我们愿意长期陪伴 LigaAI 这样的优秀创业公司一起成长，做一个伟大的世界级公司。”

谈及发展计划，周然表示，LigaAI 将在 AI 领域持续发力，覆盖更多智能协作场景，为更多的客户创造价值。公司在今年也将加速团队扩张，提升人才密度，为公司后续更高的发展目标打下基础。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。