莲花继续为其即将推出的全电动 SUV 发布预告片，称为 Type 132。最新的视频和图像显示了跨界车的头灯和尾灯、车轮、仪表组和其他部件的一瞥，现在我们也知道它将在 3 月 29 日首次亮相。

我们可以看到的展示出来的车身线条看起来棱角分明且低矮，带有一些超酷的细节。车轮饰有碳纤维，并隐藏了大型制动器。为了与当前的设计趋势保持一致，它将在前后宽度上配备细长的 LED 灯条，尽管我们也可以在前面看到更复杂的前灯外壳。内部有一个纤细的数字仪表组，仪表板上有一个环境灯条，还有一个方形方向盘，带有驱动模式按钮和用于可调节制动再生的换挡拨片。

从之前的预告片中，我们知道 Type 132 将配备有源航空元件和用于驾驶员辅助系统的可伸缩激光雷达传感器。它将采用 Lotus 的模块化 EV 架构，该架构也将支持未来的跑车，如 Esprit 的继任者。有消息指出，Type 132 具有一些令人印象深刻的规格。据报道，其将提供最大 120 千瓦时的电池组，而 Type 132 显然将具有高达 1,000 马力并使用 800 伏技术。

需要注意的是，莲花之前表示，该品牌计划到 2028 年实现年销量 10 万辆汽车，其中 9 万辆将是莲花科技在中国生产的电动轿车和 SUV。该公司目前也在武汉为此目的建造一座工厂，该工厂的设计产能为每年 150,000 辆汽车。剩下的 10,000 辆将是电动跑车，将在 Lotus 位于 Hethel 的英国工厂生产。

早在 2021 年 4 月，莲花就宣布将从 2028 年起独家销售电动汽车。到目前为止，这家源于英国的品牌只提供一款电动汽车，即价格昂贵的 Evija 超级跑车。计划在 2026 年之前推出四款电动车型，首先是 e-segment 中的一款 SUV，迄今为止被称为 “型号 132 ”。E 级四门轿跑车 “型号 133” 将于 2023 年推出。

2010 年，吉利收购了沃尔沃集团的乘用车业务，帮助其扭亏为盈。2021 年 6 月，吉利分别收购宝腾和莲花的部分股份，其中宝腾持股 49.9%，莲花持股 51%。2021 年 2 月，吉利成为德国豪华车制造商戴姆勒的最大股东，收购其 9.69% 的股权。