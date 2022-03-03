

NIUUTRON 在媒体活动上首次亮相了自游家 NV 的实车，并首次公布了该车量产版本的内饰设计和配置细节，去年 12 月发布新品牌，今年 3 月将进行小批量生产，9 月底预计首批量产车会交付，速度可谓是惊人。

牛创自游家 NV 看起来不大，但两个 LED 大灯炯炯有神，三围达到 4915*1962*1745mm，轴距也来到了 2910mm，算是大尺寸 SUV。

在外观方面，自游家 NV 整体采用 “城市·探索” 的设计理念，将都市和越野的风格相融合。显然它是为了杀入 30 万这个级别的新能源车赛道而生的，而这次，官方直接将内饰展示出来，说明已经做好了量产和上市的最后准备。

内饰里，最引人注目的是 15.6 英寸的中央悬浮屏，屏幕内置了触控反馈，内置 6 颗用于实现 RealTouch 触觉反馈的线性微动马达。基本上，你看不到物理的按钮。采用简约的两幅式多功能方向盘，也是为了迎合年轻群体。自游家 NV 布置了非常多的充电口，包括前排两个 15 W 无线充电、全车一共 4 个 Type-C 接口，前排两个支持数据传输，功率为 10 W，后排两个支持 18 W 快充、以及 3 个 12V 点烟器接口。

自游家 NV 是基于 GEMINI 双子模块系统打造而来的，可全面兼容增程和纯电系统，同时全系将会标配智能电动四驱系统，该车全系车型都会搭载前后双电机，而增程版本的增程器则会采用四缸涡轮增压发动机，其零百加速成绩为 5.9s。

产品从目前曝光的来看，还是很有诚意的，现在就要看品牌号召力，能否在市场兑现价值。NIUTRON 的名字是 “ Neutron（中子）” 和 “Niu” 的结合体，而 LOGO 就是字母 “N” 的变体。品牌的价值观是探索、精进、愉悦 、自在驾驭、游刃有余，所以品牌中文名为 “自游家”，能否获得用户认同，还有待时间考验。据悉，其常州基地占地 77 万平方米，产能为 18 万台/年，我们拭目以待。