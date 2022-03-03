我国儿童近视问题呈低龄化趋势，针对这个现象，昕诺飞今日发布专为学龄前及低年级儿童设计的高端护眼台灯——飞利浦 A5 智能护眼台灯。

飞利浦 A5 智能护眼台灯拥有独特的超长 T 型灯头和隐藏式弧形发光面设计，提供超过国标测试范围的大面积光照，有效减少暗区阴影，让护眼柔光覆盖更大桌面范围。A5 智能护眼台灯采用了辅助背光源设计，可将整个上层空间通透照亮，有效减少空间明暗对比，缓解孩子用眼疲劳。搭载的护眼 “黑科技” 瞳乐光技术，其独特的微棱镜阵列可保证光源无可视频闪、无蓝光危害，有效抑制眩光；实测显色指数高达 96.5，高度还原物体真实色彩，让孩子在学习时享受自然而舒适的光效。

多种智能功能加持

入座感应：内置入座感应侦测器，落座自动感应开灯，避免孩子因忘记开灯导致的光线不足及其对视力健康造成的潜在危害；

智能光感调节：搭载的光敏传感器实时监测用光环境光线变化，并自动匹配最适合的光源亮度，让桌面照度始终稳定在最适合的亮度阈值，不必再为灯光太亮或太暗而发愁；

休憩提醒：40 分钟自动休憩提醒功能可培养孩子养成科学用眼习惯，避免用眼过度；

延时关灯送眠：附带的 30 秒延时关灯送眠功能让孩子无需摸黑上床。

定制化设计，颜值与实力兼备

金属拉丝工艺和充满科技感的银白色外观，适配轻奢家装风格；

台夹两用的分体式底座，可实现水平或竖直隔板双向夹持，与儿童人体工学书桌完美适配；

五轴全景灯头和可灵活转动的金属长灯臂，可根据孩子的身高自由调控灯头高度及方向；

操作按键设置在灯头，低龄儿童也触手可及。

飞利浦 A5 智能护眼台灯已于天猫飞利浦照明官方旗舰店和京东飞利浦灯饰照明京东自营旗舰店发售。