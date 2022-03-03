动点出海获悉，印度有声读物平台 Pocket FM 已于近日宣布，获得了一笔 6500 万美元的 C 轮融资。本轮融资由 Goodwater Capital 领投，Naver 及其现有投资者 Tanglin Venture Partners 等参投。

目前尚不清楚该公司的具体估值，但加上这笔最新融资，该公司所获得的融资总算已达到超 9300 万美元。

本次 C 轮融资距该公司的上一轮融资时间并不久。去年 12 月时，Pocket FM 从 Lightspeed 领投的 B 轮融资中筹集了 2240 万美元。值得一提的是，在此次融资之前，有传言称腾讯或将领投这笔 B 轮融资，并在这轮融资中把 Pocket FM 的估值定在了 7500 万到 1 亿美元之间。当然，结局如我们所见，这一谈判最终并未得到落实。

此前，Pocket FM 曾在 2020 年晚些时候获得了由腾讯领投的 560 万美元 A 轮融资。而在当时这笔融资时，腾讯为 Pocket FM 的第二大持股人，以 20.1% 的比例仅次于 22.6% 的 Lightspeed。

成立于 2018 年的 Pocket FM 主要在其平台上提供有声书和播客类的音频流媒体服务。据介绍，该平台支持包括英语和印地语在内的 8 种当地语言，提供的总内容时长可达 10 万小时。Pocket FM 称，平台目前拥有超 5000 万用户，月收听量达 30 多亿分钟。

据悉，Pocket FM 的盈利方式为付费订阅及含广告内容的免费收听版本。在收获这笔最新融资后，Pocket FM 表示将利用这笔资金提升平台所支持的语言范围及其技术能力，推动其音频创作者社区的建设。此外，该公司也指出，其目标是在未来一年内将付费用户规模提升至 500 万。