真我 Buds Q2s 采用充满未来感的透明 “太空舱” 设计，拥有 “森” 和 “纸” 两款新颖配色，集高颜值、长续航、杜比全景声和 AI 通话降噪等优质体验于一身。

如今，蓝牙耳机不再是单纯的听音乐工具，更是彰显个性的时尚单品。作为面向年轻用户的潮流科技新品，真我 Buds Q2s 采用了浑然一体的 “太空舱” 设计，整体呈现出动感的弧形，犹如一艘划破天际的太空飞船。戴上耳机，似乎穿梭进入外太空，实力演绎 “耳边有苍穹” 的潮流质感。值得一提的是，真我 Buds Q2s 的 “纸” 和 “森” 两款配色及其耳机装饰片纹理，都是真我 GT2 Pro 同款。

真我 Buds Q2s 配备总容量高达 480mAh 的电池，续航能力相比上代产品增加 50%，可实现 30 小时超长续航。按照每天使用 4 小时计算，可以一周不充电，这不仅大大提升了消费者在使用中的便利程度，也让百元档耳机有了媲美高端产品的使用体验。真我 Buds Q2s 还配备了先进的闪充技术，可以实现 “充电 10 分钟、听歌 3 小时” 的便捷体验，让用户彻底告别 “电量焦虑”。

真我 Buds Q2s 在音质方面的表现也很出色，10mm 低音增强大动圈单元，配合先进的 Bass Boost+复合低音强化方案，层次感更明显，还支持杜比全景声，给声音带来立体的空间感，打造影院级的听感体验。这款耳机还可以根据多种环境音效和场景音效选择，精准匹配使用场景，随时随地实现最佳音质体验。

针对通话场景，真我 Buds Q2s 采用 AI 智能降噪算法，基于不同通话场景下使用者的不同需求，可以有效降低通话时周围的环境噪音，让人声更加突出，从而获得高清通话音质。游戏场景下，真我 Buds Q2s 开启电竞模式后，延时低至 88ms，在全新一代蓝牙 5.2 技术的支持下，可以有效减少游戏卡顿、断连等问题，玩游戏时更加酣畅淋漓。

在防水性能方面，真我 Buds Q2s 本体支持 IPX4 防水等级，经过国际防护等级认证，具有 4 级液体渗透防护，有效预防泼溅和雨水、汗水的侵蚀。此外，真我 Buds Q2s 还支持 realme Link App 功能，可以根据个人喜好自定义耳机功能，尽享更个性化的使用体验。

作为 realme 布局 AIoT 市场的又一款新品，真我 Buds Q2s 将为年轻消费者带来更为智能化与潮流感的智能穿戴产品体验。目前，真我 Buds Q2s 已经全渠道开售，首销特惠价为 149 元。