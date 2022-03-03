realme 将年轻人喜爱的国潮文化再次融入到科技新品中，联名 “紫禁城”IP，跨越时空，从紫禁城与星河中汲取灵感，取星辰美好寓意，演绎东方韵致。真我 V25 实现了从设计语言到工艺的全面突破，完美再现紫禁城的 “斗转星移”，为东方文化赋予全新科技表达，提升年轻用户对传统文化的认知和认可。真我 V25 独特的 “紫微星” 配色，力求还原紫禁城夜晚的星辰变幻，使用复合工艺打造 “星空纹理设计”——双纹双镀工艺将光线汇集在后盖中心，并漾印星河，极具辨识度。而且 realme 在价位段首次应用光致变色工艺，将中高端产品工艺下放，让真我 V25 在不同的光线下实现色彩变化流转的动态效果，形成 “手握星河” 的奇幻观感。

除此之外，真我 V25 还有 “启明星”、“苍穹黑” 两种配色。两者都有着不输 “紫微星” 的细节和气质，“启明星” 像是静谧中闪烁亮眼星光，“苍穹黑” 则诠释着不一样的暗夜苍穹，如同一道深邃的黑光划过夜幕。realme 实力引领国潮新风尚，让年轻人更敢于展现自我。5G 智能手机时代，内存是影响手机流畅度的关键因素之一。realme 坚持 “敢越级” 的品牌理念，打破行业规则，跨越内存壁垒，首次将旗舰的超大内存组合带到该价位段，也是同价位段首个旗舰级超大内存组合——12GB+256GB，标配即顶配。真我 V25 还搭载全新的 DRE 动态运存拓展技术，额外提供最高 7GB 的超大拓展运存，运存高达 19GB，多款 APP 同时运行也是毫无压力。

真我 V25 配备了在同级别产品中非常罕见的 6400 万超清三摄：超高像素的主摄，独立人像和微距镜头，画质表现更添清晰与细节，轻松实现流光人像、多景录像、夜景、直播等影像需求，丰富用户的拍照体验。自拍方面，搭载一颗 1600 万 AI 美颜前置镜头，支持虚化、美颜、夜景自拍和 HDR 等 realme 影像自研技术，让美颜效果更加清晰自然的同时，解锁更多潮玩自拍玩法。

真我 V25 搭载 6.6 英寸 120Hz 智能变速电竞屏，支持 6 档变速高刷，刷新率毫秒级调度，配合高达 240Hz 触控采样率，让游戏操控更加跟手；支持最高 600nit 高亮度阳光屏显示，即使在阳光下，也可以清晰阅读。

此外，真我 V25 既轻薄又充满能量，搭载高通骁龙 695 高性能 5G 处理器，配合 33W 智慧闪充，在塞进 5000mAh 超大电池的条件下，依旧做到 8.5mm、195g 轻薄机身，加以最新的 realme UI 3.0，使用手感超顺滑。

realme 的敢越级也表现在定价上，真我 V25 超大内存国潮手机，标配 12+256GB 超大内存组合，售价仅为 1999 元，3 月 4 日 0 点线上线下全渠道开售。