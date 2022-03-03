根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，由动视暴雪和腾讯天美工作室联合推出的《使命召唤手游》自 2019 年 10 月正式上市以来，全球玩家在该游戏付费已超过 15 亿美元。

2021 年是该游戏迄今为止收入最高的年份，玩家付费同比增长了 45%。这主要归功于 2020 年 12 月，这款射击游戏得以在中国上市。2021 年在中国 App Store，该游戏收入达到 1.04 亿美元。

2021 年《使命召唤手游》位列全球手游畅销榜第 14 名，是收入排名第 3 的射击手游，仅次于腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》iOS 版本收入）和 Garena《Free Fire》。

Sensor Tower 游戏情报数据显示，自《使命召唤手游》发行以来，射击类手游整体收入持续增长，在 2020 年增长 50% 至 57 亿美元，并在 2021 年进一步增长 10.5% 至 63 亿美元。

美国是《使命召唤手游》收入最高的市场，贡献超过 6.47 亿美元，占总收入的 43%。日本市场排名第 2，中国 iOS 市场排名第 3。

《使命召唤手游》全球正式发行已有 29 个月，是收入最高的手游之一。这款游戏以及《PUBG Mobile》的成功，使得射击手游成为全球玩家最喜欢的游戏类型之一。在 2021 年全球手游玩家付费排行榜中，射击题材收入排名第五。这些头部手游的成功，也激发了诸如 EA《Apex Legends》和《Battlefield Mobile》等主机和 PC 游戏，促使它们开拓手游市场。