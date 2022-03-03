2022 年英国年度汽车大奖的第一轮投票结果显示，八家制造商在 10 个类别中获胜。双获奖的是斯柯达（其 Fabia 和 Enyaq 车型分别在最佳超迷你和最佳中型跨界车类别中获胜）和现代。韩国制造商 IONIQ 5 荣登 “最佳家庭车” 桂冠，而 i20N 则赢得了梦寐以求的 “最佳性能车” 桂冠。

在 2022 年英国年度汽车大奖中，韩国的整体表现令人印象深刻，该国的制造商总共获得了四项荣誉。起亚的 Ceed 获得了最佳小型车奖，而 Genesis 在最佳旅行车类别中胜出。第一次参加英国年度汽车大奖，Genesis 的获奖作品是 G70 Shooting Brake。

另一家获得其首个英国年度汽车奖的制造商是菲亚特。该公司的 500-e 被评委评为今年比赛中的最佳城市汽车。与此同时，宝马凭借 iX 在最佳大型跨界车类别中获胜，确保这家德国制造商在英国年度汽车大奖中仍然是最成功的品牌。自该奖项于 2014 年成立以来，该公司已获得 12 个类别的奖项，其中包括两项综合荣誉。

今年的评审团由来自英国各地的 29 名汽车记者组成，他们被要求在从最佳城市汽车到最佳中型跨界车到最佳性能的车辆类别中选出他们的获奖者。每个细分市场中的顶级车型现已获得下一阶段的资格——2022 年英国年度汽车类别，该类别将于 2022 年 3 月 8 日公布。

其余两个类别由对奖项并不陌生的制造商赢得。丰田凭借 GR Yaris GR 赢得了 2021 年英国年度汽车大奖，凭借 Yaris Cross 在小型跨界车类别中获胜。与此同时，今年又有一款电动汽车被评为同类最佳，保时捷 Taycan 被评为最佳豪华车。

在其他新闻中，英国年度汽车奖很高兴宣布与 Heycar 达成赞助协议。Heycar 的一位发言人说：“这对 Heycar 来说是一个绝佳的机会，我们期待在未来几个月内与英国年度汽车奖合作，但更重要的是，找出哪款车型将获得英国年度汽车奖。”

2022 年英国年度汽车奖类别获奖者的完整名单：

最佳城市车 –菲亚特 500-e

最佳 Supermini – 斯柯达 Fabia

最佳小型 Hatch – 起亚 Ceed

最佳家庭车 –现代 IONIQ 5

最佳 Estate 车型 – Genesis G70 Shooting Brake

最佳小型跨界车 – 丰田 Yaris Cross

最佳中型跨界车 –斯柯达 Enyaq

最佳大型跨界车 –宝马 iX

最佳豪华车 –保时捷 Taycan

最佳性能车 – 现代 i20N