动点出海获悉，菲律宾社交电商 SariSuki 近日表示，该公司在最近一轮融资中筹集到 710 万美元。

SariSuki 表示，最新的这笔资金将主要用于增加企业的产品种类、配送仓库的数量以及扩大服务覆盖的地理版图。

据悉，参与本轮融资的有：Openspace、SIG、GFC、Saison Capital、JG Digital Equity Ventures 和 Foxmont Capital Partners 等。

SariSuki 是一家菲律宾社区团购初创公司，主要为用户提供日常必需品和食品杂货，其愿景是在菲律宾建立一个端到端的食品杂货电子平台，现正向 “快速商务” 领域拓展。随着这项新服务的推出，SariSuki 将从源头上为生产商们创造更大的价值，而且 “快速商务” 承诺在 15 分钟内可为其覆盖区域内客户送达高质量货品，从而为消费者带来了超高的便利性。

为了解决长期存在的供应链效率低下问题，SariSuk 采用了代理人模式，通过社区负责人为消费者提供服务。SariSuki 从当地农民那里大量购买新鲜农产品，再以折扣价提供给当地社区，最后由社区负责人完成 “最后一公里” 的配送，并从中赚取利润。

SariSuki 还表示，自 “快速商务” 服务推出以来，已累计为 6 万名左右消费者提供服务，交易额增长了 36 倍。