纯电动性能车品牌 Polestar 发布全新概念车，重新定义电动时代的跑车跑车。这款名为 Polestar O2 的硬顶敞篷车是 Polestar 对敞篷性能和激动人心的驾驶体验的愿景——具有电动汽车的所有优势。

“Polestar O2 是我们品牌的英雄车型，”Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 评论道。“它打开了通往我们未来潜力的密室的大门。这是对我们可以利用我们内部的人才和技术进行设计和工程设计的一种体验。它看起来令人难以置信，而且能够降低车顶而不听到引擎的声音保证了一种极好的感觉。”

Polestar 设计主管 Maximilian Missoni 表示：“Polestar O2 是我们对跑车新时代的愿景。通过将敞篷驾驶的乐趣与纯粹的电动汽车相结合，它在汽车中开启了一种新的情感组合。但与我们所有的汽车一样，我们不仅仅是直线冲刺。当你转动方向盘时，真正的乐趣才开始。”

Polestar O2 的驾驶体验旨在活泼、轻盈且充满自信。可预测性和趣味性是令人兴奋、充满活力的驾驶的核心。紧密的车身控制、高刚性和直观的动态是定制粘合铝制平台的固有优势，该平台改编自 Polestar 5，由 Polestar 在英国的研发团队内部开发。

粘合铝制平台的高质量和刚性旨在提高动态响应。小侧倾角和高侧倾阻尼也使操控动态变得紧绷，敏捷、直接的转向感觉是线性的，具有很大的转向扭矩积累。

Polestar O2 的外观与 Polestar Precept 概念车明显相关，但具有其独特的个性，展示了 Polestar 不断发展的设计语言如何适应具有强烈家族相似性的不同车身风格。低而宽的车身，自信的姿态，紧凑的 2+2 座舱设计，最小的悬垂和长轴距，体现了经典跑车的比例，但具有明显的现代电动感。

“这辆车是技术与艺术、精密与雕塑之间的交汇点，具有坚定但不咄咄逼人的姿态，”Maximilian Missoni 继续说道。

空气动力学被操纵，这要归功于伪装的设计特征，例如改善车轮和车身侧面的层流气流的集成管道，以及用作空气叶片以减少汽车后方湍流的尾灯。Polestar O2 还展示了可持续性和技术方面的进步。一种新的热塑性单一材料广泛应用于内饰。术语 “单一材料” 描述了使用单一基础材料来制造不同的组件。

在 Polestar O2 中，再生聚酯是用于内部所有柔软部件的唯一材料：泡沫、粘合剂、3D 针织纤维和无纺布层压。这简化了回收利用，是朝着更大循环性迈出的重要一步，同时还减少了重量和浪费。

Polestar 可持续发展团队认为材料应该被回收，而不是降级循环。在 Polestar O2 中，他们整合了一种控制回收含量和提高金属部件循环性的新方法。整个底盘使用不同等级的铝材，以帮助提供令人兴奋的驾驶体验。

这些不同的等级都有标签，使它们能够更有效地回收并保留它们的特性。高等级铝保持高等级，而其他等级保持其不同的特性，从而提高材料效率并降低对原铝的要求。在一个越来越受社交媒体驱动的世界中，Polestar O2 配备了集成在后座后面的自动电影无人机。与 Aerofugia 的消费电子品牌 Hoco Flow 合作开发的概念无人机可以在汽车行驶时部署，以记录完美的驾驶序列。

Polestar 工程师开发了一种专门的翼型，可以在后排座椅后面升高，形成一个平静的负压区域，让无人机在汽车行驶时起飞。无人机自主运行，以高达 90 公里/小时的速度自动跟随汽车，驾驶员可以在大气序列（非常适合海岸线巡航）或更具动感的序列和更具运动感的序列之间进行选择。拍摄完成后，无人机可以自主返回车内。停车时，可以直接从 15 英寸中央显示屏编辑和共享视频片段。

“我们想以全新和不同寻常的方式强调您可以使用像 Polestar O2 这样的汽车所获得的体验，”Maximilian Missoni 继续说道。“集成自主电影无人机使我们能够突破创新前沿的界限。无需在拍摄前停止和卸载无人机，而是快速部署它，这是这种创新设计的关键优势。”

Polestar O2 延续了 Polestar Precept 奠定的坚实基础，作为公司未来设计、技术和可持续发展雄心的愿景。Polestar 计划在未来三年内推出三款新车，从 2022 年开始，每一款都有可能逐步实现这些概念车所提出的一些想法。

Polestar 还打算在纳斯达克上市，与 Gores Guggenheim, Inc. 的拟议业务合并预计将于 2022 年上半年完成。