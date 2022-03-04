3 月 3 日上午，上海市杨浦区公安分局经侦支队队长谢律、副队长程磊一行来访调研 XTransfer。XTransfer 创始人兼 CEO 邓国标、政府关系总监张云轩等参加座谈。

会议上，邓国标介绍了 XTransfer 整体发展情况以及当前中小微出口企业在外贸收款中遇到的问题。同时他指出，跨境贸易领域一直面临着欺诈、非法洗钱、恐怖融资等风险的巨大挑战，为筑牢反洗钱屏障，XTransfer 自主研发并打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施，有效识别跨境交易风险。

谢律队长充分肯定了 XTransfer 在反洗钱风控领域取得的成果。他希望，未来双方可以加强相关工作的经验和技术交流，共同为确保国家反洗钱工作扎实有效开展助力。

为什么洗钱犯罪者会盯上跨境贸易？

业内人士普遍认为，“与跨境贸易相关的反洗钱工作，尤其是和中小微企业相关的部分，难度系数最高。” 究其原因，跨境贸易行业在经营过程中涉及到的资金金额庞大、资金来源复杂，容易让不法分子有机可趁。与此同时，也存在部分中小微企业缺乏合规意识、被动参与洗钱的情况。例如，一些不法分子打着寻找中国代理商的幌子，以丰厚的佣金为诱饵，物色有外贸收款账户的中小微企业，助其完成洗钱。

以 XTransfer 风控系统拦截的典型案例为例：不法分子通过盗用邮箱来窃取当事各方的交易往来和订单进展，然后以工厂的名义给海外买家发邮件引导他们把款项付给第三方，一旦这笔款项入账，第三方将面临巨大的资金风险。值得庆幸的是，这位第三方是 XTransfer 的客户，XTransfer 风控系统接收到异常入账申请后触发警报，最终，在严格的反洗钱风控审核下，交易被及时终止。

据统计，这样的手法大概占整个洗钱案例的 40%。

打击洗钱犯罪力度不断升级

随着经济全球化和互联网技术高速发展，新的洗钱手段层出不穷，洗钱犯罪无孔不入，反洗钱合规成为整个支付行业关注的焦点。

2022 年 2 月，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局 11 部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024 年）》（以下简称《计划》），决定于 2022 年 1 月至 2024 年 12 月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

这意味着多部门强化统筹协作，针对洗钱犯罪正在打出一套组合拳。

XTransfer 筑牢反洗钱屏障

作为 B2B 跨境金融和风控服务平台，XTransfer 始终十分重视反洗钱风控。

通过与知名跨国银行及金融机构合作，建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台，XTransfer 打造了上述以中小微企业为中心的 “四化” 反洗钱风控基础设施，会对每一笔资金流动匹配相关的交易背景，并对信息流、物流和资金流交叉验证以还原交易全貌，利用人工智能技术对交易链路全程数据化监控，有效识别风险。

同时，XTransfer 以真实的实物贸易背景为依托，确保每笔交易的合规性，基于大数据和 AI 驱动的智能风控系统，在第一时间精准识别风险并拦截交易。

除此之外，XTransfer 还推出了 “跨境交易风险咨询服务”，帮助广大外贸企业在跨境交易过程中识别潜在的洗钱、欺诈等风险。

未来，XTransfer 还将和公安部门充分交流经验，不断升级反洗钱风控技术与服务，进一步保障外贸企业客户的账户和资金安全。