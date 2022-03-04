极速充电 (XFC) 电池技术公司 StoreDot 公布了其战略技术路线图，标为 “100inX”，该路线图将提供只需 2 分钟充电即可行驶 100 英里（160 公里）的电池，并计划在 10 年内实现量产。

StoreDot 还坚定地朝着全球汽车制造商的第一个里程碑迈进：到 2024 年大规模生产其以硅为主的阳极 XFC 锂离子电池，该电池将能够在 5 分钟的充电时间内提供 100 英里的续航里程。

与此同时，StoreDot 已经处于开发突破性半固态技术的高级阶段，该技术将在 4 年内将电池进一步提高 40%——在 3 分钟内提供 100 英里的充电能力，并在 2028 年准备好大规模生产。

100in5、100in3 和 100in2 英里/分钟充电是 Silicon 主导 XFC、半固态和全固态的三代 StoreDot 技术。它们将在未来十年交付，到 2024 年达到 100in5，到 2028 年达到 100in3（改进 40%），到 2032 年达到 100in2（额外改进 33%）。

StoreDot 首席执行官 Doron Myersdorf 博士 “我们为全球汽车制造商提供一个清晰、现实和无炒作的路线图，以引入我们的快速充电电池技术，这一点绝对至关重要。在大力开发以硅为主的化学物质之后，我们将在 2024 年准备好进行大规模生产，提供一种变革性的产品，将克服电动汽车广泛采用的主要障碍——充电时间和里程焦虑。

“然而，我们致力于快速过渡到一个更清洁、零排放的世界，我们的战略技术路线图在 2024 年之后很长一段时间内延伸，其中每个里程碑都代表着 20% 的根本性能提升——这对驾驶员的体验产生了重大影响。我们还在推进半固态电池的开发，目标是到 2028 年实现规模化生产，这将在每分钟充电英里数方面为 EV 驾驶员提供更好的充电体验。

“不过，我们的最终目标，也是我们现在完全掌握的目标，是生产能够彻底改变充电时间的电池，在 2 分钟内实现 100 英里的续航里程。这种曾经被认为不可能实现的突破性性能——使用 StoreDot 的技术可以在 10 年后实现。”

StoreDot 开创性的极速充电电池将提供袋装和 4680 系列两种规格——这些规格越来越受到全球大多数汽车制造商的青睐。来自以色列、英国、美国和中国的全球专家参与了这些 XFC 电池的开创性工作。StoreDot 的 XFC 技术的 “100in5” 单元已经在现实世界中由许多汽车 OEM 进行测试。