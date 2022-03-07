福特正在继续转型其全球汽车业务，加快突破性电动互联汽车的开发和规模化，同时利用其标志性品牌来加强运营绩效并充分利用工程和工业能力。“这不是福特第一次重新构想未来并走自己的路，” 福特执行主席比尔福特说。“我们有一个非凡的机会来引领这个激动人心的互联电动汽车新时代，为我们的客户提供最好的福特汽车，并为地球的健康做出真正的改变。”

去年五月，福特总裁兼首席执行官吉姆法利介绍了福特+计划，称其为自亨利福特扩大 T 型车生产规模以来公司最大的增长和价值创造机会。两个截然不同但战略上相互依存的汽车企业的形成——福特蓝和福特 Model e 以及新的福特 Pro 业务，将有助于释放 Ford+ 计划的全部潜力，推动增长和价值创造，并使福特的表现超越传统汽车制造商和新的电动汽车竞争对手。

“我们在很短的时间内取得了巨大的进步。我们在全球推出了一系列热门产品，对 F-150 Lightning 和 Mustang Mach-E 等新型电动汽车的需求超出预期，” 法利说。“但我们对 Ford+ 的抱负是再次成为一家真正伟大、改变世界的公司，而这需要专注。我们将全力以赴，创建独立但互补的业务，为我们提供福特 Model e 的启动速度和肆无忌惮的创新，以及福特 Blue 的工业技术、数量和标志性品牌，如 Bronco，这是初创企业梦寐以求的。 ”

推动这一变化的是认识到需要不同的方法、人才以及最终的组织来释放福特的电动和数字连接车辆和服务的开发和交付，并充分利用公司标志性的内燃机汽车系列。

福特 Model e 的诞生得益于小型、任务驱动型福特团队的成功，这些团队开发了福特 GT、Mustang Mach-E SUV 和 F-150 Lightning 皮卡，以及福特在中国的专门电动汽车部门。

“福特 Model e 将成为福特的创新和增长中心，由世界上最好的软件、电气和汽车人才组成的团队，为新一代福特客户创造真正令人难以置信的电动汽车和数字体验，” 法利说。

“Ford Blue 的使命是提供更有利可图和充满活力的燃油业务，加强我们成功和标志性的汽车系列，并通过提供令人难以置信的服务和体验赢得更大的忠诚度。这是关于利用一个世纪的硬件掌握来帮助建立未来。这个团队将致力于提供领先的质量、消灭业务各个角落的浪费、最大化现金流并优化我们的工业排放。”

福特 Model e 和福特 Blue 将作为不同的业务运营，但也相互支持——以及致力于为商业和政府客户提供一系列传统和电动汽车的一站式服务的福特 Pro。福特和非福特产品的全套软件、充电、融资、服务和支持。Ford Model e 和 Ford Blue 也将支持 Ford Drive 移动性。

福特 Model e 将：

吸引和留住最优秀的软件、工程、设计和用户体验人才，完善可在整个福特企业中应用的新技术和概念；

采用全新的方法来设计、推出和扩展突破性的、用于零售、商业和共享移动性的大容量电动和互联产品和服务；

开发关键技术和能力——例如电动汽车平台、电池、电动机、逆变器、充电和回收——以创造突破性的电动汽车；和

创建软件平台和完全联网的车辆架构，以支持令人愉悦、始终在线和不断改进的车辆和体验。

福特 Model e 还将带头为其未来的电动汽车客户创造令人兴奋的全新购物、购买和拥有体验，包括简单、直观的电子商务平台、透明的

定价和福特大使提供的个性化客户支持。Ford Blue 将采用这些最佳实践来增强其 ICE 客户的体验，并提供更高水平的客户连接性和满意度。

Ford Blue 将运用福特深厚的汽车专业知识来：

通过对新车型、衍生产品、体验和服务的投资，加强客户喜爱的标志性福特汽车，例如 F 系列、Ranger 和 Maverick 卡车、Bronco 和 Explorer SUV 以及 Mustang；

通过量身定制的品牌和车辆体验，从越野到表演再到家庭活动，帮助客户实现他们的激情和日常生活，特别是在需要 ICE 能力的情况下；

为福特 Model e 软件和嵌入式系统提供支持的客户提供全新、互联、个性化和始终在线的体验；

让行业领先的品质和卓越的服务成为选择并留在福特的理由；

根除浪费并显着降低产品、制造和质量成本；

通过久经考验的全球工程、采购、制造以及车辆测试和开发能力为福特 Model e 和福特 Pro 提供支持，以实现世界一流的安全性、行驶和操控性、安静和舒适以及耐用性。

福特 Model e 和福特 Blue 将与福特企业的其他部门密切合作。Ford Pro 将继续提供商业客户所依赖的行业领先的产品、服务和支持。在福特 Model e 和福特 Blue 的服务下，林肯将继续打造具有非凡拥有体验的引人注目的汽车。Ford Drive 将继续开发新的数字互联移动业务。福特信贷将继续通过一整套金融产品和服务支持客户体验并提高忠诚度。