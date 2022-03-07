起亚公司今天在公司的 2022 年 CEO 投资者日虚拟活动中确立了其成为可持续移动领域领导者的战略承诺，并制定了到 2030 年的路线图。该路线图建立在起亚于 2020 年首次宣布的成功 “Plan S” 战略的基础上，并揭示了该公司将如何实现其成为可持续出行解决方案提供商的愿景的更多细节。

这一企业愿景得到三个关键支柱的支持——“人”、“地球” 和 “利润”。在这些支柱下，起亚将努力提升客户价值和培养人才，在考虑环境的同时减少碳排放，并在作为负责任的企业公民工作的同时创造利润。

起亚还公布了 2030 年的四项关键业务目标。这些核心业务目标包括：加速电气化，到 2030 年实现 120 万辆纯电动汽车 (BEV) 的年销量；到 2030 年达到 400 万辆汽车年销量，其中包括超过 200 万辆环保车型；将联网汽车功能和自动驾驶技术的应用扩展到所有新车；到 2030 年成为全球专用车（PBV）市场第一品牌。

在 CEO 投资者日活动中，起亚公司总裁兼首席执行官 Ho Sung Song 表示：“起亚正在经历一场全面的转型，包括企业愿景、标志、产品和设计以及战略的变化。为了实现公司成为可持续出行解决方案提供商的愿景，我们将专注于加速向未来商业模式的过渡。我们的方法将更加以客户为中心，在保持稳健业务运营的同时追求动态转型。”

自首次公布 Plan S 战略以来的两年时间里，起亚已发展成为全球领先的电动汽车 (EV) 品牌，同时在 2021 年实现了有史以来最高的总收入和营业利润。起亚的目标是继续保持这一积极势头，在汽车领域创造更多价值从 2022 年起，无论是定性还是定量方面。

普及环保车，实现年销量 400 万辆

从 2022 年 315 万辆的年度全球销售目标开始，起亚的目标是通过建立公司世界领先的产品质量来继续其数量增长。目标是在 2030 年实现 400 万辆，比起亚 2022 年的目标增加 27%。作为这一数量增长的一部分，该公司还将通过支持和加速其电气化工作来扩大环保汽车（包括 BEV、插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 和混合动力电动汽车 (HEV)）的销售。

公司将把这些车辆的销售作为未来业务增长的重点。起亚将把环保汽车占全球销量的比例从 2022 年的 17% 扩大到 2030 年的 52%。

在韩国、北美、欧洲和中国等环境法规严格且电动汽车需求不断增长的主要市场，起亚计划到 2030 年将其环保汽车销售比例提高 78%。

到 2027 年，BEV 阵容将扩大到 14 款 BEV 车型

起亚正在加速向电动汽车转型，以巩固其作为全球领先电动汽车制造商的地位。首先，该公司计划扩大其 BEV 产品阵容。

从 2023 年开始，起亚计划每年至少推出两款 BEV，到 2027 年打造 14 款 BEV 的完整阵容。与之前计划到 2026 年发布 11 款车型相比，起亚将增加两款电动皮卡——一款专用电动皮卡车和新兴市场的战略模型 – 以及入门级 BEV 模型。

起亚计划通过其将于 2023 年推出的旗舰电动汽车 EV9 再次巩固其在电动汽车市场的领先地位。虽然 EV9 是一款全长约 5 米的大型 SUV，但它拥有出色的 0-100km/h 加速性能 5 秒内，充满电后可行驶约 540 公里。它还可以提供 100 公里的行驶里程，只需充电 6 分钟。

作为起亚的首创，EV9 还将提供 OTA（空中下载）和 FoD（按需功能）服务，允许客户有选择地购买软件功能。此外，它将是第一款搭载起亚先进的 AutoMode 自动驾驶技术的车型。

起亚将在 2030 年实现 120 万辆 BEV 销量

借助 EV9 等新车型，起亚旨在增加其 BEV 的销量。起亚今年的 BEV 销量为 160,000 辆，目标是到 2026 年销售 807,000 辆，到 2030 年销售 120 万辆，比去年 CEO 投资者日宣布的 2030 年电动汽车目标增加 36%。

起亚预计，到 2030 年，其 BEV 销售额的 80% 以上将来自韩国、北美、欧洲和中国，其中 BEV 在这些主要市场占起亚总销量的 45%。

为了适应不断增长的电动汽车数量，各个生产基地的角色将发生变化。韩国将成为电动汽车研究、开发、生产和供应的全球中心，而其他全球生产基地将为每个市场生产战略电动汽车。

例如，欧洲将从 2025 年开始生产中小型 EV。在中型 SUV 和皮卡流行的美国，这些车型的电动版将从 2024 年开始在当地生产。在中国，起亚印度计划从明年开始推出中型电动车型，印度计划从 2025 年开始生产入门级和中型电动车型。

由于电动汽车销量增加，预计 2030 年需求将从 13GWh 大幅增加至 119GWh，起亚正计划制定电池供需战略并升级电池技术。

起亚计划从印尼电池电芯合资公司供应电池，同时通过外包给全球电池公司的方式建立稳定的电池供需体系。

此外，公司计划到 2030 年将电池能量密度提高 50%，将系统成本降低 40%，从而增强性能和价格竞争力。

专注于联网汽车和自动驾驶技术的产品战略

起亚强调了公司可以充分发挥其能力以引领未来移动行业的四个关键产品领域：互联汽车服务、自动驾驶技术、性能和设计。

从 2025 年起，所有新款起亚汽车都将配备一流的联网汽车功能。随着起亚全线提供 OTA 软件更新（无线）和 FoD（按需功能）服务，客户将能够使他们的车辆保持最新的各种功能和技术。

这是起亚基于软件和联网汽车服务寻找新商机的努力的一部分。起亚预计连接服务将在汽车共享、汽车叫车和送货服务等各种移动领域发挥重要作用。起亚的自动驾驶技术系列，品牌为 “AutoMode”，将从 2023 年的 EV9 开始在整个阵容中迅速扩展铺开。

起亚 AutoMode 通过无线更新支持性能优化，并将随着技术的发展而改进。它还将包括高速公路驾驶试点功能，该功能可以在高速公路路段没有驾驶员干预的情况下驾驶。

到 2026 年，在主要市场推出的所有新车型都将配备 AutoMode 自动驾驶技术，采用率预计将超过 80%。长期来看，公司计划进一步升级 AutoMode 技术并实施全自动驾驶技术。

起亚还将专注于为其产品提供差异化​​设计并扩展高性能车型。从推出 EV6 GT 高性能车型开始，起亚计划将 GT 阵容扩展到所有 BEV 车型。