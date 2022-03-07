电动汽车初创公司 Mullen Automotive 宣布对其下一代固态聚合物电池技术进行更新，这是对当今锂离子电池的重大改进。Mullen 表示，其对固态聚合物电池的测试揭示了 150 千瓦时电池组的潜力，该电池组可提供超过 600 多英里的续航里程，并强调 18 分钟的直流快速充电可产生超过 300 英里的续航里程。Mullen 正致力于在其 Mullen FIVE EV Crossovers 中使用固态聚合物电池组，并在 2025 年进行车载原型测试。Mullen 的第一代 FIVE EV Crossover 计划于 2024 年底推出，计划采用传统锂离子电池化学成分。

Mullen 还在对其他先进的电池技术进行广泛的研究和开发，包括锂硫电池和磷酸铁锂电池。Mullen 的最终目标是提供超越当今现有锂离子技术的电动汽车电池，并提供一系列优势，例如提高效率、能量密度和续航里程，同时降低成本、重量、热和环境风险。

“我们已经进行了成功的测试，接下来将开始包装级别的开发，” Mullen Automotive 首席执行官兼董事长 David Michery 说。“收集到的测试数据显示了固态电池令人印象深刻的成果和未来。总而言之，我们测试了 300 Ah（安培小时）电池，在 4.3 伏时产生 343 Ah，结果超出了所有人的预期。我们几乎可以肯定地说，这项技术一旦在 Mullen FIVE 上实施，将在充满电的情况下提供超过 600 英里的续航里程。Mullen Automotive 的未来一片光明。”

Mullen 最近宣布与 hofer powertrain、Comau、ARRK、Dürr 和 DSA Systems 建立一系列重要合作伙伴关系，分别用于 EV 动力总成、工程、制造、车辆生产系统以及无线 (OTA) 和车辆系统诊断。该公司预计这些战略发展将在以最新技术和最短时间将 FIVE 推向市场方面发挥关键作用。

Mullen FIVE 在 2021 年 11 月的洛杉矶国际车展上首次亮相，还被评为 “顶级零排放 SUV”，作为 ZEVA 奖的一部分。FIVE 建立在 EV 跨界滑板平台上，提供多种动力总成配置和内饰设计。