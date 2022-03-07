日产今天深入探讨了其最新的电动汽车架构 CMF-EV 平台，揭示了支撑其未来电动车型的复杂性。CMF-EV 平台在日产被亲切地称为 “神奇的飞毯”，为设计师提供了广泛的创意机会，以重新定义驾驶员和乘客的体验。

EV 专用平台将首次用于日产 Ariya，这是该品牌的首款全电动双门跨界车。“CMF-EV 平台是创意工程的奇迹；从提供卓越的客厅风格空间——更长的客舱长度到车辆长度——到适应我们最先进的 e-4ORCE 传动系统技术，它的多功能性使我们能够突破工程和设计能力的界限，” 说日产汽车有限公司产品规划副总裁 Pierre Loing

CMF-EV 也带来了更多的合作机会。该平台利用雷诺-日产-三菱联盟内部的协同效应，最大限度地提高制造效率，以实现合作伙伴共同的 2030 年路线图——为迈向激动人心的电气化未来的客户带来最佳价值。

正如联盟公司最近宣布的那样，到 2030 年，该平台将成为 15 款电动车型的基础。

“CMF-EV 的定义是技术创新及其模块化的潜力，为日产和我们的联盟合作伙伴推出的下一代令人兴奋的电动汽车铺平了道路，”Pierre Loing 补充道。

“日产在与 Ariya 的电气化故事中进入了激动人心的新篇章。这款具有里程碑意义的车辆为我们的全球团队提供了一个独特的机会，可以展示我们在过去十年中学到的关于电动汽车的一切知识，并挑战期望。CMF-EV 平台所代表的正是这种精神，” 日产欧洲技术中心区域研发高级副总裁 David Moss 说。

Nissan 的工程师为 CMF-EV 平台提供了一个平坦的板面，电动机的占位符被绘制在前轴和后轴附近，而电池组的设计尽可能纤薄，形成了平台的结构支撑系统。CMF-EV 平台为 Ariya 的设计师提供了一张空白画布，让他们有机会探索 Ma 概念，这是日产专注于掌握空白空间潜力的设计理念。

在没有传输通道的情况下，将空调装置进一步向前放置并优化前后座椅位置，使日产的设计师能够利用所有可用空间。整个客舱空间宽敞，腿部空间更大，营造出休息室般的体验。由于可移动的中央控制台，客舱空间可以进一步定制。

创新平台还奖励驾驶员。CMF-EV 平台为客户提供了根据他们的需求选择合适封装的灵活性，可以适应多种规格的动力装置和传动系统——包括单电机产品和双电机 e-4ORCE 配置。

e-4ORCE 是日产最先进的全轮控制技术。通过一系列精确的电机和制动输入，创新系统在强大的性能和前所未有的控制之间取得了完美的平衡——在各种路面上提高了驾驶员的信心。在提供动态但令人放心的驾驶体验的同时，e-4ORCE 还小心翼翼地将制动时的车辆间距降至最低，优化前后制动平衡，为驾驶员和乘客提供稳定、平稳的驾驶体验。

日产 Ariya 现已在英国、挪威和荷兰接受预订，该流程很快将在更多欧洲市场开放。Ariya 将于 2022 年夏季抵达欧洲国家。Ariya 只是今年夏天登陆欧洲道路的令人兴奋的车型之一，因为日产准备通过更多关于即将推出的全面阵容的信息来加强其电气化产品攻势。