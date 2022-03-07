根据 Omdia 发布的《2021 年第四季度智能手机市场追踪报告》，三星 Galaxy A12 在去年的最畅销 10 款手机排行榜中登顶，超过了苹果的产品。尽管苹果的手机型号数量远比对手要少，但一直以来都占据销量排行榜的第一位、第二位和其它靠前排位，直到现在。

由于三星的 Galaxy A12 发布于 2020 年第四季度，因此从 2021 年开始的每个季度出货量均已超过了 1000 万台，仅第二季度由于印度和越南疫情复发带来的生产短缺导致未超过。从全年来看，2021 年的销量达到了 5180 万台。这是三星首款年度销量超过 5000 万台的型号，在全球范围内销售的超过 1000 款智能手机中登顶出货量排行榜。

随着与中国厂商的竞争加剧，三星着力加强了其中低端产品线，从 2019 年开始，其低端的 J 系列整合到了现在的 A 系列中。同时，三星也在稳步地将多摄像头等配置下放到 A 系列机型中，并且增加了另外一些消费者喜欢的功能。

“尽管位于榜单前 10 的苹果各款 iPhone 的平均售价要比 Galaxy A12 高出五倍，但它是三星销售效率最高的机型，单年销量超过了 5000 万台，” Omdia 的高级研究经理 Jusy Hong 如是说道。

占据第 2 位到第 4 位的 iPhone 12、13 和 11 的总销量分别为 4170 万、3490 万、3360 万台。这些 iPhone 都是所在系列的常规机型，售价比对应的 Pro 和 Pro Max 机型要低。

苹果于今年发布的 iPhone 13，是该系列中售价第二低的机型，仅高于 iPhone 13 mini。该机型最低价格版本的存储空间为 128GB，售价为 829 美元，与去年的 iPhone 12 64GB 版相当。但是由于存储空间更大了，iPhone 13 的总体平均售价比去年的对应机型要高。尽管售价上涨，但 iPhone 13 的出货量依然达到了 3490 万台，比去年 iPhone 12 的 2330 万台高出了 1000 多万台。

占据榜单第 5 位的是小米的 Redmi 9A。小米的 Redmi 9A 销量达到了 2680 万台，该机型的平均售价为 78 美元左右，仅为出货量排名靠前的苹果 iPhone 各机型售价的约 1/10。

排名 6 到 9 位依然被苹果占据，且 Pro 机型的出货量有明显增长。尽管 Pro 机型的平均售价远高于 1000 美元，但出货量依然超过了 2000 万台。苹果手机去年的总出货量为 2 亿 3450 万台，其中的 39% 是平均售价超过 1000 美元的机型。这一比例是苹果历年来的最高。

“随着疫情减轻，消费者对高端智能手机需求的增加，苹果在高端市场的统治地位正在越来越强，”Jusy Hong 说道。

前 10 的最后一位是三星的 Galaxy A02。去年的出货量为 1830 万台。这是前 10 中售价第二便宜的机型，第一是小米的 Redmi 9A。

前 10 位中，苹果占据 7 个位置，三星 2 个，小米 1 个。与去年相比，苹果多了两个位置，三星少了两个位置。小米则与去年一样，占据了一个位置，但排名从去年的第 9 提升到了今年的第 5。