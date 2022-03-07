科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.02.28-2022.03.07）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

随着近两年来印度独角兽企业的不断涌现，外界似乎已经逐渐习惯了这些曾经格外值得关注的事件。

如我们所见，这些独角兽们毋庸置疑的代表了资本市场对当地领域的看好与押注。然而从更大一些的层面上来说，与之前尚未出现的状态相比，从这些独角兽中不断揭示的、能够支撑起如此庞大规模的市场基础却也在愈发成为这些独角兽们的另一个象征。

以上周的 FPL 为例。表面上来看，这是一家成立不过 3 年左右的信用消费平台。但根据该公司提供的数据我们可以从中得知，促使该公司加入独角兽的原因之一在于 FPL 拥有了 1200 万的信用评分服务注册用户和超 25 万的信贷消费服务用户（在 FPL，后者主要从前者中转化而来）。相比之下，于去年成为独角兽的另一家信用消费平台 Slice 则拥有的是超 500 万的注册用户和每月 20 万张的信用卡发卡量。

作为背景，根据 Slice 提供的数据，印度的潜在信用卡市场规模约为 2 亿左右（FPL 认为这一数字应为 8 到 9 千万）。当然，无论这一数字将为多少，对正在走向全球人口第一大国但却仅拥有 3000 万的传统信用消费方式用户的印度来说，拥有一个庞大的信用消费市场都将会是未来道路上的一个必然走向。并且也正是因此，这些独角兽们的诞生才不是一种偶然。

接下来，从用户规模上来说，尽管其中的这些选手均处于起步阶段（与整体预期量相比），但我们也可以见到诸如 FPL 的到今年 10 月份前获得 100 万信用消费用户或者在未来四到六年内获得 1.5 亿相应用户的 Slice。于此，不难发现这些曾经被用独角兽来定义的期待也就有了更多的含义。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Beam 获得 9300 万美元 B 轮融资：Beam 成立于 2018 年，致力于为用户提供以电动滑板车为主要工具的共享短途出行解决方案。目前在马来西亚、泰国、韩国、澳大利亚和新西兰的 35 个城市投放了电动滑板车和自行车。

Beam 称，接下来计划推出电动轻型摩托车 Beam Pluto，以成为亚太地区首家 “三模式”(电动滑板车、自行车、摩托车) 共享电单车运营商。

Broom 获得 300 万美元融资：动点出海获悉，印尼二手车贷款公司 Broom 近日宣布，该公司在由 AC Ventures 领投的 Pre-Seed 轮融资中筹集到 300 万美元。该轮融资还有来自 Quona Capital 以及Kopi Kenangan和 Lummo 等几家印尼独角兽初创公司的天使投资人参投。

据悉，本轮融资将用于 Broom 研发基于技术改善用户体验的新产品，扩大自身在印尼主要城市的影响力，以及实现 2022 年底前团队人员规模翻番的目标。

Broom 成立于 2021 年，主要是一家数字化汽车经销商。Broom 通过搭建数字化服务平台，为印尼二手车经销商提供运营管理经验、线上销售辅助工具和融资渠道三大服务。其中，融资贷款渠道主要是 Broom 与金融机构合作，为市场提供低利率的短期贷款。

信贷消费热潮下，FPL Technologies 或将通过淡马锡领投成为下一只印度独角兽：成立于 2019 年的 FPL Technologies 的首个产品是一个名为 OneScore 数字信用评分平台（也是其主打产品），主要帮助其用户掌握自身信用状况。据介绍，该平台在推出两年后就已获得近千万用户。目前，OneScore 拥有 1200 万注册用户和 200 万月活跃用户。而随着 OneScore 不断受到用户欢迎，该公司在随后也 2020 年推出了其数字信用卡平台 OneCard，并通过 OneScore 获得了大量的用户基础。据 OneCard 表示，该平台现已经积累了超 25 万名用户，这些用户每月在 OneCard 信用卡上的花费约为 6000 万美元。

有数据指出，目前，印度拥有近 2 亿人口规模的潜在信用卡市场（这一说法来自 Slice，FPL 预估这一数字约为 8 到 9 千万）。然而，就现实情况来看，通过传统方式获得信用卡的用户却远远低于这个数字，仅为 3000 万不到。

Volopay 完成 2900 万美元 A 轮融资：Volopay 成立于 2019 年，总部位于新加坡，旨在为中小企业提供金融解决方案，它在 2020 年还参加了 YC 的孵化项目。

目前，中小企业和初创企业面临两大棘手难题：即国际转账中需支付高额外汇费用以及缺乏一个满足其所有财务管理需求的线上平台。由此，Volopay 推出了整合多币种的公司卡、较低汇率及交易费的国内和国际银行转账业务、自动支付和会计软件等功能的线上平台。企业还可以使用平台上支持 100 多个国家 65 种主要货币的多币种钱包。由此，Volopay 帮助企业节省了高额的外汇手续费，并能更快速地完成费用核销工作。

曾获腾讯领投，这家印度有声读物平台再获 6500 万美元融资：成立于 2018 年的 Pocket FM 主要在其平台上提供有声书和播客类的音频流媒体服务。据介绍，该平台支持包括英语和印地语在内的 8 种当地语言，提供的总内容时长可达 10 万小时。Pocket FM 称，平台目前拥有超 5000 万用户，月收听量达 30 多亿分钟。

据悉，Pocket FM 的盈利方式为付费订阅及含广告内容的免费收听版本。在收获这笔最新融资后，Pocket FM 表示将利用这笔资金提升平台所支持的语言范围及其技术能力，推动其音频创作者社区的建设。此外，该公司也指出，其目标是在未来一年内将付费用户规模提升至 500 万。

PW 即将加入独角兽阵营：成立于 2016 年的 PW 是一家致力于为工科类考试项目提供教育辅导的教育服务机构，形式主要为实时授课、视频教学、试题测验等。据介绍，PW 在 YouTube 上运营有一个超 640 万订阅用户的视频频道，其应用程序也已获得了 420 万次的下载。另一方面，该公司也在印度的 16 座城市内开设了 20 家线下机构。

回到 PW 此次独角兽轮融资事件的本身。自今年以来，印度已经出现了一家教育科技独角兽（LEAD），并且还有一家尚在进行其独角兽轮融资（Allen Career Institute）。基于该领域在去年的表现——4 家独角兽和 141 笔共计 57.8 亿美元的融资总量，今年，不难预见这些数字将会继续得到刷新。

SariSuki 获得 710 万美元融资：SariSuki 是一家菲律宾社区团购初创公司，主要为用户提供日常必需品和食品杂货，其愿景是在菲律宾建立一个端到端的食品杂货电子平台，现正向 “快速商务” 领域拓展。随着这项新服务的推出，SariSuki 将从源头上为生产商们创造更大的价值，而且 “快速商务” 承诺在 15 分钟内可为其覆盖区域内客户送达高质量货品，从而为消费者带来了超高的便利性。

为了解决长期存在的供应链效率低下问题，SariSuk 采用了代理人模式，通过社区负责人为消费者提供服务。SariSuki 从当地农民那里大量购买新鲜农产品，再以折扣价提供给当地社区，最后由社区负责人完成 “最后一公里” 的配送，并从中赚取利润。