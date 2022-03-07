专研科技护肤品牌「YOUNGMAY 样美」完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮领投方为梅花创投，跟投方为长港生物、老股东高樟资本，宇泽资本担任独家财务顾问。本轮资金主要用于品牌推广、市场营销、产品研发方面。

YOUNGMAY 样美品牌成立于 2020 年 8 月，定位为一家专研透皮领域的生物科技公司，其科技功能性配方曾专为私人医生、皮科诊所及瑞士抗衰老中心定制，产品功效显著。产品原液由国际皮肤科联盟（ILDS）多位细胞研究专家、生物学家、优秀配方师组成的联合实验室团队共同研发，精准针对不同年龄及肤质。在研发生产中，样美不以成本问题局限，运用生物高活分子萃取、透皮给药、微分子基底等多项国际专利技术，使其产品功效在护肤领域尤为显著。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“梅花看好高速增长的家用美容仪器市场，样美是专注在家用水光美容仪器领域的集研发、设计，营销全能力科技公司，目前推出的样美第一代家用水光针将极大提升在家补水美容的用户体验，促使行业良性发展，开启了高端水光美容仪的家用时代。样美团队高效的执行力为样美作为家用美容仪高端新锐品牌占据用户心智，未来将会是中国成长最快的家用高端美容仪品牌。我们非常希望看到，样美能成为高端家用美容仪领域的引领者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。