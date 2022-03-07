中国快消行业数字化升级和大数据服务提供商—舟谱数据宣布完成约 1.5 亿元 B+轮融资。据悉，本轮融资由软银亚洲风险投资公司（SoftBank Ventures Asia）与阿里巴巴集团前总参谋长曾鸣教授领投，老股东峰瑞资本跟投。跃为资本担任本轮融资独家财务顾问。

舟谱数据创始人、CEO 苗江波表示，本轮募集资金额将主要用于加大技术研发和市场拓展力度，持续推动快消品行业渠道流通的数字化基础设施建设。成立于 2016 年 1 月的舟谱数据，长期致力于为快消品行业的分销渠道和供应链管理提供数字化、智能化的解决方案以及行业大数据服务。2016 年至今，舟谱数据已经获得了多轮投资，构建了从经销商到品牌商的完整解决方案。据了解，进入第二个五年计划的舟谱数据，目前已为全国近 300 个城市的 30000+经销商提供 BOSS（经销商全链路业务管理与能效提升）业务数字化解决方案，覆盖 300 万+各类零售终端，平台年 GMV 近 3000 亿元。

软银亚洲合伙人丁海鹏表示：“受疫情、大宗商品价格上涨等多重因素影响，快消企业在数字化转型时面临的考验包括供应链重塑、组织构建调整、决策者策略与视角的转变，挑战很大，需要方方面面去落地。舟谱数据的核心产品基于快消行业大数据和 AI 技术的大数据服务平台，为品牌商、经销商、仓储、物流和门店等各个环节的生产经营决策提供大数据辅助支持，我相信舟谱数据对快消产业全链路的赋能，将让企业在激烈的市场竞争中获得更多胜券。” 软银亚洲执行董事李一楠表示：“快消品经销商数字化转型热潮方兴未艾，舟谱数据多年深耕产业链，持续提炼最佳商业实践并将其与最新技术结合沉淀到产品矩阵中，我们相信经销商模块组合只是第一站，未来将沿产业链上下游扩充产品服务矩阵，并不断进行新的商业模式探索创新。”

阿里巴巴集团前总参谋长曾鸣教授表示：“在互联网发展的第一阶段，网络效应可谓是企业的价值源泉。而进入互联网时代的下半场，简单的网络效应并不足以形成核心竞争力；只有形成一个复杂的协同网络，才能带动生态的膨胀。近年来，越来越多的新锐品牌进入线上红利见顶期，面临进入线下流通领域的压力。舟谱数据始终专注构建快消行业的线下数字化基础设施，在用网络效应帮助 S2B2b 线下供应链做到精准流通的同时，也为产业上下游的连接、乃至跨行业的协同创造了平台级的机会，能看到智能商业在垂直领域落地的雏形。基于此，我们有理由相信，舟谱数据在未来能有更大的创新空间。”

峰瑞资本投资合伙人陈石表示：“我们很荣幸能与舟谱数据自创立伊始，一路携手奋进。作为舟谱数据的天使投资人，我们坚信无论大的经济环境怎么变化，互联网电商难以完全取代快消行业的线下经销商流通渠道，与此同时，不能积极适应时代变化的经销商也将被时代淘汰。我们看到，美国的线下零售经销商网络是先于互联网电商完成集中化、数字化和网络化（简称 “三化”）的，而中国的线下零售经销商网络的三化进度，则明显落后于互联网电商的诞生和快速发展，其三化过程是个正确而艰难的事情。舟谱数据提供的核心价值是在实现经销商数字化和网络化、提升快消行业线下流通效率的同时，构建一个数字化分销网络，面向上游服务品牌商，为品牌商降低流通成本、加速流通效率，具备广泛的社会价值和良好的商业价值。”

苗江波表示：“六年来，舟谱数据始终专注于快消流通领域，持续加速针对整个快消产业的数据智能服务的研发和落地，以期通过经销商全链路业务管理与能效提升（BOSS）、品牌商市场洞察/精准拓市与渠道优化提升（BASE）等一体化数据智能解决方案，协同中国快消品牌商与经销商、零售商、消费者，共同缔造更加优质的商业生态发展平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。