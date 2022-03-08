近日，蚂蚁集团隐私计算一体机通过了国家金融科技测评中心（BCTC）的测评，这是蚂蚁集团隐私计算一体机通过的首个金融级测评，意味着蚂蚁隐私计算一体机已达到金融级应用水准。

（图注：蚂蚁隐私计算一体机定制产品 “摩斯一体机”）

国家金融科技测评中心，是由中国人民银行批准成立的金融科技行业的权威检测机构，承担银行卡联网通用、芯片化迁移以及金融科技创新的重要技术保障工作。

本次测评从功能性测试、信息安全测试和性能效率测试三个部分展开，对可信平台、可信执行环境、安全容器、算法加速、全计算平台、安全操作系统等 83 项功能进行了全面严格的技术检测，对参评对象的技术实力及产品力提出了极高的要求。

（图注：蚂蚁隐私计算一体机通过国金测评）

这也是蚂蚁隐私计算一体机继去年通过中国信通院泰尔实验室测评之后，通过的又一项行业权威测评。

去年 10 月，蚂蚁隐私计算一体机通过了中国信通院泰尔实验室的测评，多方安全计算、同态计算加速、国密算法加速、可信平台、可信执行环境、安全容器、安全操作系统、智能运维等技术能力均达到要求。两次测评的通过既验证了隐私计算一体机技术通用性、业务适用性，也标志着蚂蚁隐私计算一体机获得了信息通信和金融行业应用场景的 “双认证”。

（图注：蚂蚁隐私计算一体机通过泰尔实验室测评）

为了构建隐私计算从硬件、固件、操作系统到应用软件的可信度量和可信传递，满足数据处理全流程的完整性要求，蚂蚁集团自研了隐私计算一体机，通过内置隐私保护计算加速卡、自主可控可信执行环境、国密加速卡、安全可信技术栈等，提供一站式隐私保护计算解决方案，具有自主可控、安全可证、隐私保护等特点，实现开箱即用，助力各行各业安全高效地实现数据流动与共享，大大降低了隐私计算开发门槛。2021 年世界互联网大会期间，蚂蚁隐私计算一体机推出国内首款商用定制产品– 摩斯隐私计算一体机，蚂蚁隐私计算软硬件结合的技术产品在行业内得到了应用落地。

据了解，全球最大的专业技术组织 IEEE-SA 近日全票通过了蚂蚁隐私计算一体机国际标准立项。随着国际标准的推进，蚂蚁集团正在着手准备隐私计算一体机的国际权威测评。

蚂蚁集团从 2015 年开始就布局隐私计算技术，一直在探索和推进隐私计算及其技术的规模化应用，截至今年 3 月，蚂蚁集团隐私技术专利数达 740 件，居全球第一，并参与了多项隐私计算国际标准的制定。