阿斯顿马丁在其电气化之旅中又向前迈进了一步，并同意与 Britishvolt 一起开发定制的高性能电池技术。此次合作进一步支持了这家超豪华制造商在 2025 年推出其首款电池电动汽车的计划，阿斯顿马丁的目标是打造优秀的赛道性能、充电时间和续航里程的新标准，它以精湛的工程技术、精美的设计和对全电动驾驶的极致个性化而闻名。

与英国最大的锂离子电池技术投资者 Britishvolt 的合作，汇集了英国工程领域的两位创新领导者，共同打造专为高性能汽车设计的下一代电池和电池技术。具体来讲，阿斯顿马丁和 Britishvolt 的联合研发团队将设计、开发和工业化电池组，包括定制模块和电池管理系统。这两个组织将共同努力，最大限度地提高 Britishvolt 正在开发的用于高性能阿斯顿马丁电动汽车的特殊圆柱形高性能电池的能力。

阿斯顿马丁正在开发内燃机的替代品。继续其电气化路线图，阿斯顿·马丁的首款插电式混合动力车——中置发动机超级跑车 Valhalla——将于 2024 年初开始交付。到 2026 年，所有新的阿斯顿·马丁产品线都将拥有电气化动力系统选项，并为其核心产品组合制定目标到 2030 年实现全面电气化。与 Britishvolt 的合作是对阿斯顿马丁与梅赛德斯-奔驰公司的战略技术协议的补充。任何投资都将由开发电动汽车的现有资本支出承诺提供资金。

Aston Martin Lagonda 首席执行官 Tobias Moers 表示：“这一强大的合作将 Aston Martin 109 年的工程技术与快速增长的英国技术业务的专业知识相结合。与 Britishvolt 合作，我相信我们可以创造新技术来为设定基准的阿斯顿马丁电动汽车提供动力，这将与我们在高性能和超豪华的声誉以及最高的可持续性标准方面相媲美。

“作为与我们的股东梅赛德斯-奔驰股份公司的密切战略关系的补充，这一合作伙伴关系为阿斯顿马丁提供了额外的技术和技能，以扩大我们的电气化选择。我们很自豪能与一家总部位于英国的低碳电池制造商合作，这是我们成为领先的可持续超豪华企业的雄心的一部分，并承诺遵守基于科学的目标倡议净零标准。”

Britishvolt 首席执行官兼创始人 Orral Nadjari 表示：“对于像阿斯顿马丁这样的知名品牌而言，在向电气化转型的同时，坚持其世界知名的超豪华、高性能汽车品牌，意味着坚持定制，推动性能界限的可持续电池技术。Britishvolt 很高兴能与阿斯顿马丁合作，帮助加速向电气化的转变——我相信我们是强大的合作伙伴。

“此次合作再次凸显了与客户携手合作，共同开发和制造定制的、可持续的、本地化的电池单元的价值，使汽车制造商能够提供卓越的产品。重置基准的技术。“我们对由 Britishvolt 的低碳、可持续电池供电的全电动阿斯顿马丁的前景感到兴奋。像这样的合作是成功实现能源转型的唯一途径。”