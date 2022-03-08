近日，固态锂离子电池创业企业重庆太蓝新能源有限公司（简称 “太蓝新能源”）宣布完成 A+轮融资，由碧桂园创投独家投资。本轮融资，将用于产线建设、产品研发及人才搭建。

太蓝新能源由国家高层次海外人才项目引进的锂电研发专家和国内资深产业化团队联合创办，专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化。目前，太蓝新能源正在重庆两江新区建设 200MWh 新一代高比能固态锂电池自动化生产线，预计将于 2022 年 9 月正式建成投产。

碧桂园创投董事总经理韦毅表示，我国清洁能源转型隐含之意是行业应用的全面电气化，这确立了储能器件在双碳时代的核心位置。过去十余年，全球都在期待锂电产业的根本性技术创新，我们很欣喜在太蓝新能源看到行业向前迈出一大步的希望。我们认为，太蓝新能源的设计理念能够切实解决氧化物路线的一系列关键难题，期待能够早日为动力电池提供全新的更优解决方案。

太蓝新能源 CEO 李彦表示，太蓝新能源开发的固态电池为新一代尖端储能科技，产品技术成熟、关键性能指标实现颠覆性突破，拥有高安全可靠性、高能量密度、低生产成本等显著优势，大幅领先现有液态锂电技术和国内外其他同期竞争项目，是新一代高性能动力电池和储能电池市场的领跑者。公司依托于先进固态电池技术设计，已打造出全球第一款能同时提升安全、能量密度和快速充放等关键性能的体型固态电池。

根据固态电解质种类不同，固态电池可分为聚合物、硫化物和氧化物三大技术路线，无机氧化物兼备相对较高的离子导电率、高化学稳定性和高机械强度，是固态电池较为理想的电解质材料。太蓝新能源应用全新的、可大规模量产的固态电解质纳米膜和界面柔化技术，同时兼容多种高能量密度、高倍率性能的正负极材料，以实现针对不同细分市场的差异性研发和升级迭代。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。