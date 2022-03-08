在 2022 年世界移动通信大会 (MWC 2022) 上，VinFast 和宾尼法利纳 Pininfarina 展示了他们的电动汽车 VF 8 和 VF 9 的内部和外部设计细节。这两款电动汽车预计将于 2022 年年中在全球市场推出。与世界知名的设计工作室 Pininfarina 合作，VinFast 的电动 SUV 旨在提供令人印象深刻和时尚的外观，同时创造更智能和更安全的驾驶体验。

在外观方面，宾尼法利纳采用现代设计语言优化空气动力学外观并降低能耗，同时强调美学的重要性，以提升车辆的独特个性。Pininfarina 将跑车的曲线、行政轿车典型的细长线条以及 SUV 的大胆高度和锐利轮廓相结合，为 VF 8 和 VF 9 创造了独特的身份和鲜明的个性。

这两款车型的内饰结合了高级美学标准和细致、精致的手工剪裁和缝制，并辅以先进技术的集成，以提供增强的氛围和平静的环境。座椅由直观的控制装置驱动，提供加热和通风以确保绝对舒适。为了进一步缓解繁忙的通勤压力，VF 9 Plus 甚至还提供了按摩功能。

VF 8 和 VF 9 在中控台配备了一块 15.6 英寸的大触摸屏，在简化界面的同时最大限度地减少了物理按钮的数量。在高分辨率屏幕的直观支持下，司机和乘客可以轻松导航，在每一次旅程中享受全面的驾驶体验。全彩平视显示器 (HUD) 技术投射到挡风玻璃上，提供智能解决方案，可跟踪车辆的基本信息，同时确保驾驶员将注意力集中在道路上。

坚定地致力于可持续发展的未来，VinFast 正在研究环保材料的应用，例如 Eco-leatherette 内饰材料，很快就会在内部车舱中生产。VinFast 还主动应用多种解决方案来帮助减少水浪费和化学物质排放。其创新的电池战略还通过整体回收解决方案进行设计和管理，最大限度地减少对环境的影响并鼓励可持续性。

Pininfarina 首席执行官 Silvio Angori 先生说：“我们推动梦想。我们非常有动力将越南传统与世界级美学一起制作成 VinFast 的第一辆汽车。我们甚至强烈地想用 VinFast 想象和构筑移动的未来。我们希望我们更环保、更安全的汽车能够吸引并激励全球用户携手共进，为所有人打造一个更可持续的未来。”

VinFast 副首席执行官 Emmanuel Bret 先生补充道：“VinFast 不断创新，为我们的客户带来出色的产品。Pininfarina 设计的精致和创意创造了 VinFast EV 的吸引力，帮助我们实现了我们的努力。我相信，与 Pininfarina 的合作伙伴及其出色的设计一起，VinFast 将迅速朝着为所有人提供更智能、更可持续的移动解决方案的目标迈进。”