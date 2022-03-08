根据 Omdia 的《智能音箱市场季度报告 ─ 4Q21》，Amazon Alexa 在 2021 年美国市场出货量大幅下滑，在 2020 年出货量创历史记录后恢复了正常的销量增长速度，这导致智能音箱市场因此出现了 “修正”。

该份报告的进一步分析显示美国智能音箱市场在 2021 年与 2020 年在总出货量方面相比下降了几乎 30%。这一下降的主要原因是 Amazon Alexa 智能音箱在 2021 年的出货量与上一年相比下降了几乎 51%。

“疫情期间消费者们的购买习惯出现了变化，因此这一大幅下滑并不意外。” Omdia 智能家居高级首席分析师 Blake Kozak 表示。“2020 年在智能音箱市场渗透方面应该属于一个例外。实际上，2019 年的市场规模和增长与 2021 年是相近的，这表示过去这一年来，市场发生了修正。”

但并非该市场所有厂家的出货量都出现了萎缩。尽管亚马逊产品在 2021 年与 2020 年相比大幅减缓，但谷歌在同一时期却实现了 2% 的年同比（YoY）增长，苹果的出货量增长更是达到了 51% YoY。

就 2021 年第四季度而言，亚马逊产品销量降低了 78% YoY，导致其在美国智能音箱市场的份额从一年前的 65% 降到了 2021 年最后一个季度的 38%。与之相反的是，虽然谷歌和苹果的 2021 年第四季度出货量也下降了约 35% YoY，但二者的市场份额却增加了。谷歌在 2021 年第四季度的智能音箱出货量份额为 47%，苹果则为 14%，与前一年相比翻了一番。

亚马逊和谷歌的自有品牌智能音箱出货量继续保持在类似的水平。亚马逊品牌智能音箱在美国市场的全年总出货量为 1880 万台，谷歌则为 1450 万台。谷歌智能音箱市场份额的逐渐提升，与 Omdia 近期的一份消费者调查报告结果是一致的，该份报告显示产品使用方面的年同比变化对苹果和脸书更为有利。

在美国市场的智能音箱设计方面，2021 年出货的智能音箱中有 1400 万台配备有显示屏，低于 2020 年的 1750 万台。尽管配备显示屏的智能音箱在 2021 年的出货量出现了同比下降，但美国市场 2021 年配备显示屏的智能音箱的市场规模仍然几乎达到了 2019 年的两倍，2019 年时配备显示屏的智能音箱出货量仅有 700 万台。

尽管去年有所放缓，但 Omdia 预计配备显示屏的智能音箱将继续在整个智能音箱市场中占据更多份额，因为 “ 语音作为新的用户界面 “ 的趋势已进入暮年。

尽管与 2020 年相比，去年美国智能音箱市场迅速放缓，但 Kozak 认为该市场的前景依然光明。“我们继续看好智能音箱使用案例的扩大，这种设备将成为未来智能家居的基础。” Kozak 表示。