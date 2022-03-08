代表着传统实力的老牌欧宝正在转型成为一个纯电动品牌。到 2028 年，这家总部位于吕塞尔斯海姆的汽车制造商将把其整个产品线转向纯电动驱动。今天，欧宝已经提供了全面的电动车型选择。

目前，客户可以从这个品牌上订购十二种电动车型——从小型欧宝 Rocks-e 到大型 Movano-e 运输车。在欧宝 Manta 的新诠释中，将在 10 年中期推出进一步的电池电动车型。欧宝 Crossland 和欧宝 Insignia 的继任者也将是电动的，因此无排放。

“欧宝正走在通向电动化的一致道路上——而且在创纪录的时间内。因此，我们正在为减少二氧化碳做出重要贡献。我们不会停止产品的转换：与我们的合作伙伴一起，最早将于 2025 年在凯泽斯劳滕生产我们自己的高性能电池。此外，我们正在总部建设一个资源友好型新园区” 欧宝首席执行官 Uwe Hochgeschurtz 在解释品牌战略时说。

欧宝的最终目标是提供完美满足客户需求的电动汽车，这包括 500 至 800 公里的续航里程和 32 公里/分钟的一流快速充电能力。

欧宝客户已经可以使用各种电动车型。所有欧宝轻型商用车都已提供无排放选项。欧宝 Combo-e、Vivaro-e 和 Movano-e 是电池电动的，而 Vivaro -e HYDROGEN 则提供燃料电池技术选项。在乘用车方面，欧宝 Corsa-e 和 Mokka-e– 2020 年和 2021 年令人梦寐以求的金色方向盘的获奖者 – 早已成为畅销书。在德国，这些车型的电池电动车型的份额已经占到所有销售额的 25% 以上。新欧宝 Grandland 和新一代 Astra 都可作为插电式混合动力车使用。明年，电池电动 Astra-e 将紧随其后——作为五门和 Sports Tourer 车型。欧宝 Rocks-e 是一款面向 15 岁以上年轻人的城市电动汽车，为无排放电动汽车的提供锦上添花。