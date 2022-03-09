语音人工智能（AI）初创企业赛舵智能（AI Rudder）今天宣布完成 5000 万美元 B 轮融资，这让该公司在过去 12 个月里的融资总额达到 6000 万美元。新投资者 Tiger Global（老虎环球基金）、Coatue、Cathay Innovation（凯辉创新基金）、First Plus 和 VenturesLab（创业工场）参加了 B 轮融资，之前的投资者红杉资本印度公司（Sequoia Capital India）和华山资本也参与其中。

赛舵智能于 2019 年成立，其所开发的语音 AI 技术，能够帮助众多不同行业中的企业解决 B2C 通信挑战，范围覆盖银行和金融、金融科技、保险与电子商务等行业。目前，全球超过 200 家企业都在使用赛舵智能的平台，这些企业借助 AI 语音客服助理，最大限度地提高了利润、效率和规模化，很大程度上改善了客户体验。

赛舵智能联合创始人、董事总经理吴琨表示：“机器学习和深度学习技术层面上的进步，为语音 AI 更加接近人类，开创了新的可能性。此次全新注资将会支持对我们的产品组合进行持续优化，让我们的客户可以为他们的客人带来更加顺畅的数字体验。科技和 SaaS（软件即服务）的普遍性，让我们能够积极影响各大洲的企业，包括墨西哥、肯尼亚和澳大利亚等国家。我们很高兴能够引领下个发展阶段，迈入新地区和新行业，为我们的客户改善全渠道的客户体验。”

疫情下全球对响应性客户服务的需求，为赛舵智能的发展提供了极大的助力。在过去的一年里，赛舵智能极速发展，年度同比营收增长率达到了 400% 之高。此外，由于客户群体不断扩展，该公司的年度经常性收入（ARR）也在 2021 年翻了三倍。

凯辉创新基金合伙人杜凯（Nicolas du Cray）说：“我们一直都在寻找利用 AI 来重新想象客户体验的公司投资。赛舵智能凭借在全球范围内首开先河和快速扩展的技术接受模型（TAM），以及其在快速发展的全球会话式 AI 市场中所处的优势地位，恰好符合我们的投资主题。当我们发现我们所投资的很多公司都非常依赖使用赛舵智能的技术，来提供能够改变行业游戏规则的客户体验时，我们就不得不为他们提供支持。我们非常幸运，能够借此机会来帮助赛舵智能为全球品牌带来客户体验方面的革命性变革。”

为支持下一发展阶段，赛舵智能将会利用此轮融资所得资金，让员工人数翻一番，为亚洲高度专业化和复杂的技术岗位创造更多就业机会。新资金还将被用来巩固该公司的快速发展，包括服务更多的客户和提升公司的全球影响力。目前，赛舵智能平台支持超过 15 种语言，包括英语、印尼语、汉语（普通话）、印地语、西班牙语、他加禄语、泰米尔语、泰语、越南语，赛舵智能还制定了增加阿拉伯语、粤语、法语、德语、日语、韩语和葡萄牙语的计划，以便更好地支持跨国企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。