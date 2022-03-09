苹果今天发布了全新芯片 M1 Ultra，它采用了该公司所谓 UltraFusion 封装架构，通过两枚 M1 Max 晶粒的内部互连，打造出一款性能与实力都「达到空前水平」的 SoC 芯片。

这款全新的 SoC 芯片内部总共集成 1140 亿只晶体管，数量达到 Mac 电脑芯片的历史之最。M1 Ultra 内可配置带宽最高达 128GB 且低延迟的统一内存，在 20 核中央处理器、64 核图形处理器和 32 核神经网络引擎的调用下，实现惊人性能。

苹果的 UltraFusion 架构是利用硅中介层来连接多枚芯片，可同时传输超过 10000 个信号，从而实现高达 2.5TB/s 低延迟处理器互联带宽，相比业内领先的高端多芯片，实现了 4 倍多的互联带宽。这种架构能让 M1 Ultra 在工作时依然表现出一枚芯片的整体性，也会被所有软件识别为一枚完整芯片，开发者无需重写代码就能直接运用它的强大性能。

M1 Ultra 采用了性能强劲的 20 核中央处理器，由 16 个高性能核心和 4 个高能效核心组成。 使用它处理多线程任务的速度，相比市面上功耗范围相近的 16 核台式个人电脑芯片中速度最快的型号还要高出 90% 之多。而 M1 Ultra 在达到上述台式个人电脑芯片的峰值性能时，功耗却要低 100 瓦。

该公司的统一内存架构在 M1 Ultra 内同样进行了升级。内存带宽提升至 800GB/s，达到最新型号的台式个人电脑芯片的 10 倍以上，最高更可选择配置总计 128GB 的统一内存。

M1 Ultra 内的 32 核神经网络引擎每秒运算次数最多可达 22 万亿次，能加速完成最复杂的机器学习任务。 不仅如此，由于内置的媒体处理引擎的能力也提升至 M1 Max 的两倍，M1 Ultra 处理 ProRes 格式视频编解码任务的吞吐能力同样提升至史上最高。实际上，配备 M1 Ultra 芯片的全新 Mac Studio 系统最高可同时播放多达 18 条 8K ProRes 422 格式的视频流。M1 Ultra 内还集成了多种定制的 Apple 技术，例如能够同时驱动多台外接显示器的显示引擎、雷雳 4 控制器集成、以及同类最佳的安全技术，包括 Apple 最新的安全隔区、基于认证硬件的安全启动和运行时防漏洞利用技术。