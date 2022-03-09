即将到来的北京车展将成为众多新能源车展示实力的巨大舞台，理想自然不会错过这个机会。首先，官方确定这款车型的价格区间在 45-50 万之间，这是大型全尺寸 SUV 的价格段位，当然需要加大产品的内在实力。

首先可以看到全景的天窗，官方没有说这是否是标配，但足够让后排的人不感到压抑。另外在后排还是有顶置的智能显示屏，用户戏称的哄娃神器。扶手箱后部分，可以看到一个冷暖的杯架，看过去甚至可以加热牛奶或者其它热饮。后排还可以看到副驾驶座的老板键，以及后置的小桌板，主驾驶座后面则没有。

来到前置部分，可以看到理想加入了 HUD 的功能。另外，从前置屏幕放大的信息来看，可以看到理想 L9 的续航是 CLTC 1,200 km，从这个数据来看比现款理想 ONE 更长一点，应该可以达到纯电续航 200 km，燃油续航 1,000 km。

官方还介绍道：理想 L9 开创了【三维空间交互】的全新时代。车内拥有 6 颗麦克风和 3DToF 传感器，配合理想汽车自研的以深度学习为基础的多模态三维空间交互技术，在车内将以人类最自然的方式进行交互。

理想 L9 的家庭智能座舱标配了两颗高通骁龙 8155 芯片，配合 24GB 内存和 256GB 高速存储组成的计算平台，为 AI、软件和娱乐提供强大的计算能力。支持双 5G 运营商的切换，确保高速网络的实时在线。

至于屏幕数量方面，也是比较多的，达到了五个。理想表示：L9 创新的 5 屏交互模式，把智能车的视听和娱乐体验提升到一个全新的高度。理想 L9 标配超大尺寸的 HUD，以及位于方向盘上方的安全驾驶交互屏，任何场景下都把行驶中的安全放在了首位。车辆中控屏、副驾娱乐屏、后舱娱乐屏，采用了三个 15.7 英寸车规级 OLED 屏，提供了车载屏幕中前所未有的 3K 高清分辨率和极致色彩还原度，让每一位家人都拥有顶级的视听和娱乐体验。

在接下去的时间里，理想应该还会陆续发布相关的信息，我们会持续关注。