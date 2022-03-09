法奥机器人近期获得由源码资本领投，阿里及美团龙珠共同参与的超 5000 万美元 B 轮融资。顺为资本、高瓴创投与钟鼎资本等老股东持续跟进，元启资本任长期独家财务顾问。

法奥机器人成立于 2019 年，凭借协作机器人全栈软硬件自研自产能力向市场提供极致性价比的高性能协作机器人产品。

为协助客户实现灵活柔性的协作机器人业务实施，法奥提供兼容市场多种主流开发环境的 API，同时支持嵌入式及远端云的 SaaS 化部署方式，并且为行业提供丰富的自研行业专业配件，与合作伙伴产品及服务形成专业解决方案矩阵。

法奥创始人姚庭及巩相峰均毕业于哈尔滨工业大学，同时具备多年海外机器人研究及商业化机构经验，在机器人及智能装备领域均具有丰富的成功创业经历。核心团队在工业机器人本体及核心部件研发方面已有逾十年经验。

源码资本王星石表示：“中国的机器人行业已经到了爆发点。协作机器人的本质是对人类手臂功能的标准化替代，具备能在开放场景与人类协作的天然优势，可以极大地提高生产效率，其使用场景已大大超出了传统工业的范畴。法奥创始人姚庭及团队兼具强技术实力和高商业敏感度，通过实现核心零部件自研，打造出极致性价比的协作机器人，基于标准化的硬件建立起开放的软硬件生态，大大扩展了协作机器人的应用领域。源码资本很高兴能与法奥携手共进，期待法奥为各行各业的客户创造更大的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。