Pacific Gas 和 Electric 公司和通用汽车公司宣布了一项突破性的合作，在 PG&E 服务区试行使用 GM 电动汽车作为家庭的按需电源。PG&E 和 GM 将测试具有尖端双向充电技术的车辆，该技术可以帮助安全地满足设备齐全的家庭的基本需求。电动汽车在实现加州减少温室气体排放的目标方面发挥着关键作用，并且已经为客户提供了许多好处。双向充电功能通过提高电力弹性和可靠性进一步增加了价值。

“我们对与通用汽车的这种创新合作感到非常兴奋。想象一个未来，每个人都在驾驶电动汽车——电动汽车作为家庭的备用电源，更广泛地作为电网的资源。这不仅是电力可靠性和气候弹性的巨大进步，也是清洁动力电动汽车的另一个​​优势，这在我们应对气候变化的集体斗争中非常重要，”PG&E Corporation 首席执行官 Patti Poppe 说。

到 2025 年底，通用汽车在北美的电动汽车产能将超过 100 万辆，以应对不断增长的需求。该公司的 Ultium 平台是一个结合了 EV 架构和推进系统的平台，可以为各种生活方式提供大规模的 EV 应用。

“通用汽车与 PG&E 的合作进一步扩展了我们的电气化战略，证明我们的电动汽车是可靠的移动电源。我们的团队正在努力迅速扩大这一试点规模，并将双向充电技术带给我们的客户，” 通用汽车董事长兼首席执行官 Mary Barra 说。

PG&E 和 GM 的目标是在 2022 年夏天之前测试该试点的第一款支持车到户的 EV 和充电器。该试点将包括使用双向硬件以及软件定义的通信协议，这些协议将使电力从充电的 EV 导入客户家中，自动协调 EV、家和 PG&E 的电力供应。该试点将包括多辆通用汽车电动汽车。

在实验室测试之后，PG&E 和 GM 计划测试车辆到家庭的互连，当电力停止从电网流出时，允许一小部分客户家庭安全地接收来自 EV 的电力。通过此次现场演示，PG&E 和 GM 旨在为这项新技术开发用户友好的车到家客户体验。两个团队都在迅速扩大试点规模，目标是在 2022 年底之前开展更大规模的客户试验。