2022 年 3 月 9 日，曼谷-True Digital Park 正式宣布与 TechNode Global 达成战略合作关系。通过合作，双方可以在泰国、中国和东南亚的科技创业公司之间开辟更多的机会和互动，以及突破性的创新和技术，推动创业生态系统的良好发展。

这项合作将促进泰国、中国和东南亚地区科技创新的融合，双方在科技创新行业拥有庞大的网络和资源，这种合作有望进一步加强这些地区之间的创业生态系统的合作。

近期，双方共同主办了一场主题为 “ 在进入泰国市场之前的准备 “ 的活动。在这次活动上，与会嘉宾分享了与拓展泰国市场有关的建议、经验和最佳做法。泰国的经济一直在快速增长，在社会和经济发展方面取得了显著的进步，在不到一代人的时间里从一个低收入国家变成了高收入国家。曼谷已经成为初创企业的一个重要区域中心。

“我们很高兴可以与 TechNode Global 合作，加强彼此的网络，以创建更强大、广泛的创业生态环境。True Digital 的目标是吸引各国的初创企业、人才和风险投资机构到泰国市场，针对区域的基本设施、客户群交流知识。我们真诚希望这次的合作能够为数码经济带来可永续发展。“True Digital Park 总经理 Tarit Nimmanwudipong 博士说。

总部设在中国的 TechNode，在全球创新和创业领域拥有庞大的网络，处于由初创企业、风险投资公司、行业资源和企业合作伙伴组成的独特的全球科技生态系统的中心。2018 年，TechNode 扩大了其核心产品，包括六个业务板块：TN 媒体、TN Inno（大企业创新服务）、TN Global、TN Events（品牌和活动服务）、TN Data（创业公司生态系统数据库）和 TN VC（风险投资和融资服务）。通过这些，TechNode Global 支持并连接了中国和世界其他地区的创业生态系统。

TechNode Global 与 True Digital Park 的合作建立在我们各自的优势、深入的合作以及在中国和东南亚的广泛联系之上，”TechNode 创始人兼首席执行官卢刚博士说，” 我们期待着通过我们的国际活动和会议成为值得信赖的平台，辅之以我们的媒体，提供及时的新闻和见解，并成为全球企业家、投资者、企业和其他合作伙伴的连接点，从而提升该地区的创新生态系统。”

关于 True Digital Park

True Digital Park 是东南亚最大型的科技与初创枢纽，占地 20 万平方米。True Digital Park 是泰国初创与创新生态系统发展的重要推手。初创公司、企业家、科技企业、投资者、加速器平台、孵化器、学术机构和政府机构都在同一屋檐下，并存予我们相互连接的生态系统。



最大的数字创新中心，拥有全面的创业生态系统。它于 2019 年 9 月 18 日在泰国曼谷举行的第一届 Togetherness of Possibilities（T.O.P）科技大会上正式启动。该会议吸引了来自亚洲各地的许多创新企业家。出席会议的嘉宾包括 Charoen Pokphand 集团首席执行官兼 True Corporation Plc 主席 Suphachai Chearavanont 先生、泰国副总理 Somkid Jatusripitak 博士和泰国数字经济和社会部长 Buddhipongse Punnakanta 先生。

关于 TechNode Global

TechNode Global 是一个泛亚科技平台，为初创企业、风险投资公司、企业和其他行业先锋提供优质的科技新闻、行业洞察力、活动和定制的营销解决方案。凭借在全球创新和创业方面的庞大网络，TechNode Global 促进了跨境合作和业务。TechNode Global 是中国领先的创新和创业平台 TechNode 的子公司。