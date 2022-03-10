逗号科技已完成数千万元 A+轮融资，投资方为联想创投、深圳担保、珠海正菱，资金将主要用于加速推进决策优化算法在智慧物流供应链领域的应用。

深圳逗号互联科技有限公司创立于 2015 年 12 月，致力于人工智能和决策优化技术赋能物流数字化与智能化。其核心团队来自香港大学，在供应链优化、制造与物流联动等领域有着深厚学术积淀。该公司曾获平安系、联想创投、盈峰资本、中集集团、投控东海、吉光投资等机构的天使轮、Pre-A 轮及 A 轮融资。

联想集团高级副总裁、联想创投总裁贺志强表示：“当前，我国正处于新一轮科技革命和产业变革的关键时期，智慧物流通过连接升级、数据升级、体验升级、智能升级等全面助推物流行业的智能化转型。逗号科技作为数智城配算法领域的专家，以智慧物流决策优化算法为核心，为企业提供 ‘一站式、可落地’ 的智慧物流整体解决方案，赋能企业数智化升级。联想创投将充分发挥联想集团的资源优势，为逗号科技提供供应链、研发、人才等全价值链条的支持，共同推动中国智慧物流产业的发展。”

逗号科技为客户提供以决策优化算法为核心、无缝衔接的 OTWB（订单管理、运输管理、仓储管理与结算管理）管理系统为支撑平台、高性能智能硬件为数据采集工具的一站式智慧物流整体解决方案。

基于自主研发、智能算法能力，逗号科技推出 C-ROS 物流智能决策平台，应用运筹学、机器学习、人工智能及物联网相关技术，破解调度环节的重重落地挑战，落地了三维装箱、路径优化、供应链网络优化、仓网调拨及库存决策优化等相关产品，全面实现物流运输核心决策的自动化与智能化，帮助企业快速构筑透明化成本管控及规模化运营与竞争壁垒，实现降本增效。

此次完成 A+轮融资，逗号科技将加速拓宽、拓深决策优化算法在智慧物流供应链领域的应用。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。