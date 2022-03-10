动点出海获悉，在于近日完成 1.21 亿美元的 D 轮融资后，新加坡 SaaS 平台 Insider 的估值达到了 12.2 亿美元，成功跻身独角兽之列。

据了解，这轮融资由 Qatar Investment Authority (QIA) 领投，并由红杉资本、Riverwood Capital(睿悟资本)、LLC、212、Wamda Capital、Esas Private Equity 和 Endeavor Catalyst 等参投。

针对这笔资金的用途，Insider 表示将用于公司核心技术的开发再升级、营销投资规模的扩大以及全球市场的开拓。

Insider 于 2012 年在伊斯坦布尔成立，2017 年迁至新加坡，是一家由多名女性领导的 SaaS 平台。目前，全球累计已有 1000+个企业品牌的营销团队使用过 Insider，如：三星、宜家、新加坡航空、丰田、MAC 和雅诗兰黛等。

顾客通常会活跃于 6 个以上的平台。因此，企业的营销人员需要准确定位到用户最偏好的那一个并在此与之展开互动。Insider 做的就是打造一款将线上与线下数据相统一的 SaaS 平台，帮助营销人员跨频道、跨系统地获取全面的用户数据，从而更精准地判断用户偏好，进而有针对性地为用户推送个性化的商品信息。

Insider 还利用 AI 意图识别引擎来分析和预测用户行为，比如提前判断哪部分用户有可能进行转化、哪部分会购买商品或着很可能流失掉，这也能帮助营销人员更了解用户情况，最终提高公司投资回报率（ROI）中的相关指标，如：转化率、用户获取成本（CAC）、顾客终身价值（LTV）以及平均订单价值等。

据介绍，Insider 下一步会积极展开全球招聘活动，并表示计划在未来四年里新增 2000 多个岗位，其中包括雇佣更多的女性工程师进入产品开发及研发等部门。